Politika

AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, "Cumhur İttifakı ülke menfaatini önceler, kendi menfaatini değil. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin dünyada alacağı yeri önceler, kendi pozisyonunu değil." dedi.

Ala, Bursa'da partisinin Kestel ilçe Belediye Başkan adayı Ferhat Erol'un Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Erol'un yanında olduklarını ve hizmet için çalıştıklarını belirten Ala, çok daha güzel projeleri birlikte gerçekleştireceklerini vurguladı.

Cumhur İttifakı olarak Kestel'de Erol'u desteklerini dile getiren Ala, "Cumhur İttifakı olarak Ferhat'ın yanında, arkasında durarak gerçekten hem Bursa'ya hem Kestel'e layık olan hizmetleri, gecemizi gündüzümüze katarak 'İşimiz gücümüz Türkiye, Bursa ve Kestel' diyerek gerçekleştireceğiz. Sandıktan öyle güçlü bir şans verelim ki Cumhur İttifakı olarak, sadece Bursa sadece Türkiye değil Balkanlar'dan da duysunlar." diye konuştu.

Ala, makam, mevki verildiğinde görevlerinin başında olduklarını, en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Makam mevki verilmediğinde ya da başka bir görev tevdi edildiğinde, başka arkadaşlarına bayrak teslim edildiğinde onların başarısı için aynı iştiyakla çalıştıklarını anlatan Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti'li demek budur. Cumhur İttifakı ülke menfaatini önceler, kendi menfaatini değil. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin dünyada alacağı yeri önceler, kendi pozisyonunu değil. Onun için işte Cumhur İttifakı burada. Eminim ki çok iyi bir sesle sandıklardan gümbür gümbür bir sonuç çıkaracaksınız ve o ses her yerden duyulacak. O bakımdan o kafa karışıklıklarını netleştirelim. Buranın dışında Cumhur İttifakı yok. Yeniden Refah Partisi artık Cumhur İttifakı içerisinde değildir. Bunun böyle bilinmesi gerekir. Çünkü bazı kafaları karıştırmak isteyenlerin orada burada bazı şeyler söylediklerini duyuyorum. Bunun gerçekle alakası yoktur. İşte geçenlerde de söyledik, Cumhurbaşkanımız da söylüyor, bizler söylüyoruz. Buna gerek bile yok ama o kafa karıştırmak isteyenlerin fırsatlarını ellerinden alalım."

Efkan Ala, ittifak yaptıklarında da işbirliği yaptıklarında da millete her şeyi açık açık söylediklerini belirtti.

Tenkit ediyorlarsa da etmiyorlarsa da açıkça dile getirdiklerini vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Hangi partiye oy verirse versin bizim muhatabımız, çalışma sistemimiz, bütün vatandaşlarımızın oyunu almak için onlara ulaşmak, onların desteğini talep etmek, onların sandıkta Türkiye'yi güçlendirecek bir sonuç çıkarmalarını sağlamaktır. Biz 85 milyona hitap ediyoruz. Bizim hesabımız ufak tefek hesap değil, Türkiye'nin sesi gür çıksın istiyoruz. Türkiye'nin sesi Gazze için Karabağ için Bosna için Kosova için gür çıksın istiyoruz. Onun için de bu ülkeyi dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış 10 ülkesi arasına sokmak boynumuzun borcudur. Bunun için çalışıyoruz."

Ala, AK Parti Gürsu ilçe Belediye Başkan adayı Mustafa Işık'ın Gürsu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına da katıldı.

Toplantılarda, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkan adayları ile partililer ve vatandaşlar hazır bulundu.