EGİAD, Ankara Ziyaretiyle Genç İstihdamını Vurguladı - Son Dakika
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Politika

EGİAD, Ankara Ziyaretiyle Genç İstihdamını Vurguladı

EGİAD, Ankara Ziyaretiyle Genç İstihdamını Vurguladı

EGİAD, Ankara'da TBMM ve Anıtkabir ziyaretleri yaparak NEET Gençler Raporu’nu sundu.

22.11.2024 11:19
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Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Üyeleri, TBMM ve Anıtkabir ziyaretleri başta olmak üzere iki günlük kapsamlı bir Ankara turu yaptı. Meclis ziyaretinde, EGİAD NEET Gençler Araştırma Raporu, ekonomi ve iş dünyasının gündemindeki önemli konular, istihdam ve dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.

EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer öncülüğündeki ziyarete, başkan vekilleri Kaan Özhelvacı, Başak Çayır Canatan, Erkan Karacar, yönetim kurulu üyeleri katılım gösterdi. EGİAD heyeti iki günlük Ankara temasları kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, İzmir bağımsız milletvekilleri Prof. Dr. Ümit Özlale, Salih Uzun, Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, İYİ Parti Milletvekili ve TBMM Parlamentolararası Birlik Grubu Üyesi Burak Akburak, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ile bir araya geldi.

Yoğun Meclis trafiği

EGİAD Yönetim Kurulu tarafından ilk ziyaret, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in makamında gerçekleşti. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın katılımıyla gerçekleşen ziyarette, EGİAD faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Ekonomi ve iş dünyasının gündemindeki önemli başlıkların görüşüldüğü toplantıda, EGİAD NEET Gençler Araştırma Raporu hakkında bilgi aktarıldı. EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer tarafından raporun içeriği ve sunulan öneriler ile ilgili ayrıntılar paylaşılarak, ne eğitimde ne de istihdamda yer alan ev gençlerinin istihdama nasıl dahil edilebileceği görüşüldü.

EGİAD Yönetim Kurulu, daha sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti. Kendisine EGİAD faaliyetleri hakkında bilgi sunularak, İzmir'in gündemindeki önemli başlıklar görüşüldü. EGİAD NEET Gençler Araştırma Raporu hakkında da bilgi verildi, raporun politika önerileri ve işbirliği çalışmalarına değinildi.

Sonrasında MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de biraraya gelen heyet, kendileri ile bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

NEET Raporu Bakan Işıkhan'a sunuldu

Heyet, aynı gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın da katıldığı toplantıda, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer başkanlığındaki heyet, EGİAD faaliyetleri başta olmak üzere, mensup oldukları sektörlerin çalışma ve istihdam sorunları hakkında bilgi verdi. EGİAD NEET Gençler Araştırma Raporu'nun ana gündem olduğu ziyarette, Raporun Eğitim ve İstihdam Arasındaki Geçiş Sürecini Kolaylaştırma, NEET Gençlere İş Dünyasının Beklentilerine Uygun Yetkinliklerin Kazandırılması, Genç İşsizliğiyle Mücadelede Bir Alternatif Olarak Girişimciliğin Desteklenmesi, İletişim Ağlarının ve Koordinasyonun Güçlendirilmesi, İş Dünyasında Gençlerin İhtiyaçlarına Odaklanılması ve Yeni Yaklaşımlar Geliştirilmesi başlıklarında önerdiği detaylı çözüm önerileri değerlendirildi.

EGİAD NEET Gençler Araştırma Raporun yazarı Doç. Dr. Işıl Kurnaz'ın da yer aldığı toplantıda raporun hazırlık süreci ve sonuçları hakkında da ayrıntılar sunuldu.

EGİAD Ata'nın huzurunda

EGİAD, Ankara ziyaretinin ikinci gününde Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette duygu dolu anlar yaşandı. Resmi törende Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk konuldu ve saygı duruşunda bulunuldu. Törenin ardından Yelkenbiçer, EGİAD adına Anıtkabir Şeref Defteri'ni imzaladı.

EGİAD Yönetim Kurulu, Anıtkabir ziyaretinin ardından Meclis'te CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile bir araya geldi. EGİAD faaliyetleri hakkında bilgi sunulan toplantıda, ekonomi ve iş dünyası ile ilgili ülke gündeminde yer alan önemli başlıklar görüşüldü. Toplantıda EGİAD NEET Gençler Araştırma Raporu hakkında bilgi sunan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, raporun içeriği ve sunduğu politika önerilerine değindi. Toplantıda genç istihdamının önemi vurgulandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika EGİAD, Ankara Ziyaretiyle Genç İstihdamını Vurguladı - Son Dakika

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