Eğitimde Sorunlar Karşılıklı Konuşulmalı - Son Dakika
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Politika

Eğitimde Sorunlar Karşılıklı Konuşulmalı

Eğitimde Sorunlar Karşılıklı Konuşulmalı

CHP'li Suat Özçağdaş, eğitim sorunlarının iktidar ve muhalefetle birlikte ele alınması gerektiğini belirtti.

08.02.2025 16:48
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, eğitimdeki sorunların karşılıklı konuşulması gerektiğini belirterek, "İktidarıyla, muhalefetiyle bu ülkenin kurumlarıyız." dedi.

Özçağdaş, İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen "Eğitim Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin Türkiye sanayisi ve ekonomisinin önemli illerinden olduğunu belirtti.

CHP'nin Kocaeli'de muhalefette olacağı son dönemde bulunduğunu savunan Özçağdaş, Kocaeli'nin, bir sonraki yerel seçimlerde CHP'nin çok başarılı olacağı yerlerden biri olacağını söyledi.

Özçağdaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitime verdiği önemden bahsederek, "Türkiye'de bugün yaşadığımız sorunların tamamı, eğitim sisteminin 1950'lerden bu yana her geçen gün geriye götürülme sebebidir." dedi.

AK Parti'ye yönelik eleştirilerde bulunan Özçağdaş, Türkiye'de para, kaynak, insan, güç olduğunu ancak bunun çok kötü dağıtıldığını savundu.

Özçağdaş, eğitim alanında yaptıkları çalışmalara değinerek, "İllerden, ilçelerden gelecek raporları bekliyoruz. Onlar bize ışık tutacak çünkü burada ciddi saha uzmanlığı var. Eğitimin sorunlarını içeride yaşayan insanlar var. Onlardan gelecek görüşlerle yeni dönemdeki eğitim programlarımızı uygulayacağız." diye konuştu.

Eğitimin Türkiye'de beka sorunu olduğunu iddia eden Özçağdaş, "Dolayısıyla sorunları karşılıklı konuşmalıyız. İktidarıyla, muhalefetiyle bu ülkenin kurumlarıyız." dedi.

Programa, CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP ilçe başkanları, meclis üyeleri ve sendika temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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