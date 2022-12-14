Arınç'tan İmamoğlu'na verilen hapis cezası sonrası sert çıkış: Utanç verici ve umut kırıcı

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'na YSK yetkililerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Karar Türkiye gündemine otururken, birçok siyasi ve ünlü isim karara tepki gösterdi. Tepkilerin ardı arkası kesilmezken bir açıklama da eski TBMM Başkanı ve AK Parti Kurucu Üyesi Bülent Arınç'tan geldi.

"UTANÇ VERİCİ VE UMUT KIRICIDIR"

Arınç Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu için, Türkiye'nin en değerli ceza hukukçularından Prof. Dr. Adem Sözüer, Prof. Dr. Ahmet Gökçen ile Prof. Dr. İzzet Özgenç'in hazırladığı ve bir ceza avukatı olarak şahsen benim de katıldığım mütalaaya rağmen, mahkemeden çıkan mahkûmiyet kararı Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcıdır. Bu kararın hukukî ve siyasî sonuçlarını kısaca değerlendirmek isterim" dedi.

Bülent Arınç'ın açıklamalarının detayları şöyle:

"Hukukî açıdan bu mahkeme kararının en kısa zamanda üst mahkemeden döneceğine ve millî iradenin yara almasına izin verilmeyeceğine gönülden inanıyorum. Siyasî yasak kararının hiçbir şekilde uygulanmasına imkan olmayacaktır. Adalet sistemi ve bugünkü yargının haline bakarak ümidimiz kırılsa da yine Türkiye'de hukuk ve adalete gönül vermiş hakimlerimizin var olduğunu biliyorum.

"AK PARTİ'NİN KARŞISINA GÜÇLÜ BİR ADAY PROFİLİ İNŞA EDECEK"

2019 Yerel Seçim sürecini yaşadığımız dönemde İmamoğlu'nun şahsını hedef alan kampanyanın kendisini daha da büyüteceğini belirtmiştim. Bu yanlıştan dönülmediği sürece kararın siyasî sonuçları AK Parti'nin karşısına güçlü bir aday profili inşa edecek yolun taşlarını döşemekten başka bir işe yaramayacaktır. Dirayetli ve feraset sahibi siyasilerin bu durumu göz önünde bulunduracağına ve bu yanlışa izin vermeyeceğine inanıyorum"

EKREM İMAMOĞLU NEDEN YARGILANIYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019'daki "31 Mart seçimini iptal ettirenler ahmaktır" sözleri nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı.

Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istendi.