Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu! Aralarında ünlü gazeteciler de var - Son Dakika
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Politika

Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu! Aralarında ünlü gazeteciler de var

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve hakaret" suçlamasıyla, aralarında Nedim Şener ve Kenan Kıran'ın da bulunduğu 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

28.02.2025 09:58  Güncelleme: 10:04
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Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve hakaret" suçlamasıyla, aralarında Sabah muhabiri Kenan Kıran ve Hürriyet yazarı Nedim Şener'in de bulunduğu 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

ARALARINDA GAZETECİLER DE VAR

Suç duyurusunu sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, "Kamuoyunu alenen yanıltanlara karşı hukuki haklarımızı kullanacağımızı söylemiştik. Kullandık, kullanmaya devam edeceğiz. O adalet er ya da geç tecelli edecek." ifadesini kullandı.

İmamoğlu'nun suç duyurusunda bulunduğu isimler şöyle:

  1. Umut MÜRARE,
  2. Halit TURAN,
  3. Kenan KIRAN,
  4. Burak DOĞAN,
  5. Tolgahan ERDOĞAN,
  6. @dava_adami_ (X platformu kullanıcısı),
  7. Zeki BAHÇE,
  8. Nedim ŞENER,
  9. @atlashbr (X platformu kullanıcısı),
  10. Emre ERCİŞ,
  11. @TurKulis (X platformu kullanıcısı),
  12. @sabriamcaparodi (X platformu kullanıcısı),
  13. @trxhaber (X platformu kullanıcısı)
  14. Berk DOKUCU

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali için İstanbul Üniversitesi'ne yazı gönderildiği iddia edilmiş, bazı medya kuruluşlarında 'İmamoğlu'nun diplomasının iptali istendi' başlıklı haberler yapılmıştı. Başsavcılık kaynakları ise soruşturmanın sürdüğünü ancak diplomanın iptaline ilişkin iddiaların doğru olmadığını açıklamıştı.

Ekrem İmamoğlu\'ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu! Aralarında ünlü gazeteciler de var

Ekrem İmamoğlu, Nedim Şener, Politika, 3-sayfa, Güncel, Gündem, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu! Aralarında ünlü gazeteciler de var - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Engin Kurban:
    ya Erdoğan hakikaten kendi elleriyle hiç bi iş yapmayan hiç bi vasfı olmayan bi adamı zorla halk kahramanı yaptı 1 8 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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