Ekrem İmamoğlu\'ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu! Aralarında ünlü gazeteciler de var

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Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve hakaret" suçlamasıyla, aralarında Sabah muhabiri Kenan Kıran ve Hürriyet yazarı Nedim Şener'in de bulunduğu 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

ARALARINDA GAZETECİLER DE VAR

Suç duyurusunu sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, "Kamuoyunu alenen yanıltanlara karşı hukuki haklarımızı kullanacağımızı söylemiştik. Kullandık, kullanmaya devam edeceğiz. O adalet er ya da geç tecelli edecek." ifadesini kullandı.

İmamoğlu'nun suç duyurusunda bulunduğu isimler şöyle: