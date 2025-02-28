Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve hakaret" suçlamasıyla, aralarında Sabah muhabiri Kenan Kıran ve Hürriyet yazarı Nedim Şener'in de bulunduğu 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusunu sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, "Kamuoyunu alenen yanıltanlara karşı hukuki haklarımızı kullanacağımızı söylemiştik. Kullandık, kullanmaya devam edeceğiz. O adalet er ya da geç tecelli edecek." ifadesini kullandı.
İmamoğlu'nun suç duyurusunda bulunduğu isimler şöyle:
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali için İstanbul Üniversitesi'ne yazı gönderildiği iddia edilmiş, bazı medya kuruluşlarında 'İmamoğlu'nun diplomasının iptali istendi' başlıklı haberler yapılmıştı. Başsavcılık kaynakları ise soruşturmanın sürdüğünü ancak diplomanın iptaline ilişkin iddiaların doğru olmadığını açıklamıştı.
Son Dakika › Politika › Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu! Aralarında ünlü gazeteciler de var - Son Dakika
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