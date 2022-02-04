Ekrem İmamoğlu: O liyakatsiz şahsiyet bakan yardımcılığı yapsın, ahlaksızlığa adım atmasın - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, MOBESE tartışmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "Kimse kendi beceriksizliklerini, liyakatsizliklerini deyim yerindeyse 'Cambaza bak' diyerek 48 saat boyunca uyumadan vatandaşın yanında olmuş, çalışmış polisimize, jandarmamıza iftira atmaya kalkmasın" ifadelerini kullandı. Bu sözlere İmamoğlu'ndan hemen yanıt geldi.

"ANLAŞILIYOR Kİ BU İŞİN SORUMLUSU BAKANLIK"

Bakan Yardımcısı Çataklı'ya çok sert sözlerle yüklenen İmamoğlu, "Bu tür liyakatsizlere ben diyorum ki, o liyakatsiz şahsiyet bakan yardımcılığı yapsın. Ahlaksızlığa adım atmasın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hem laf yetiştiriyor, hem de askerimize polisimize laf etmekten bahsediyor. Sözlerine dikkat etsin. Muhatabım değil. Onun bakanı da muhatabım değil. Anlaşılıyor ki, bakanlık bu işin sorumlusu." ifadelerini kullandı.

"SAYIN BAKAN İŞLEME BAŞLASIN"

Konunun önemli bir mesele olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Yetkililere çağrı yapmıştım, valimize çağrı yapmıştım, o masada oturan memura çağrı yapmıştım. Bakan yardımcısı muhatap olduğuna göre bu işin sorumlusu bakanlık. Sayın Bakan bu hadsizle ilgili işleme başlasın. MOBESE işi basit bir iş değildir. Cevap gelmedi. Ben Allah'a kulluk ediyorum, onlar kime kulluk ediyorlarsa herhalde oradan cevap alamadılar. MOBESE işi ciddi bir iştir. MOBESE işinin kimin başına geleceği belli olmaz. Bu önemli bir meseledir." diye konuştu.

BAKAN SOYLU'YA DA SERT ÇIKMIŞTI

İmamoğlu, daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek, "Sayın bakan sen MOBESE kamerası için mi İstanbul'a geldin? İstanbul'a gelip MOBESE'de kestirilen kayıt ve bu süreci yönetmek için mi İstanbul'a geldin? Ben eşimle bir temsil yemeğine gidiyorum. Bugün de başka yerlere gideceğim bir sürü işim var. Güvencemiz devletimiz. Ne diyorsun sen Allah aşkına ya?" ifadelerini kullanmıştı.