Elazığ'da CHP'den AK Parti'ye geçiş

Elazığ CHP İl eski Başkanlarından Mustafa Ünsal Karatepe ve beraberindeki 50 kişilik heyet, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

15 Ağustosta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozet takılarak AK Partiye geçen CHP Elazığ İl eski Başkanı Mustafa Ünsal Karatepe ve beraberindeki 50 kişilik heyet için AK Parti İl Başkanlığında rozet takma merasimi gerçekleştirildi. Düzenlenen rozet takma merasiminde konuşan Mustafa Ünsal Karatepe, muhalefet partisinin Türkiye'yi yönetmek gibi bir derdinin olmadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeden gitsin de yerine kim gelirse gelsin düşüncesinde olduğunu belirtti.

"Arkada bekleyen başka geçişler de var onları da yeri geldikçe göreceksiniz"

Bugünün çok özel olduğunu aktaran AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, "Öncelikle aramızda çok değerli şimdilik misafir ama az sonra yol arkadaşımız olacak olan kardeşlerimizin töreni için bir aradayız. Mustafa Ünsal Karatepe bizim kardeşimizdir. İnşallah bundan sonra birlikte uzun yol yürüyeceğiz. İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın omuzlarından yükü alacağız. Özel günleri anlamlı cümlelerle götürmek lazım geriye dönüp baktığımızda 21 yaşında 21 yılını kutlamış bir AK Parti ve onun çok onurlu ve şerefli bir lideri ve onun çok önemli bir kadrosunu görüyoruz. Tam 20 yıldır bu ülkeye hizmet ediyor bizde onunla birlikte hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu ülke devrim niteliğinde geçmiş yüzyıllar içerisinde yaşanmamış ve yapılmamış birçok şeye AK Parti iktidarı ve onun lideriyle birlikte şahitlik ediyor ve etmeye de devam ediyor. Sizler ve bizler bu şahitliğin tam ortasındayız. Hep birlikte bizler de buna şahitlik ediyoruz bir parça da yük almaya çalışıyoruz. Sizlere yemin ederim tarih Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ismen yazacak, gururla anlatacak ve anlatıyor. Bizleri belki ismen kimse hatırlamayacak ama şöyle bir tabirin geçeceğini umut ediyorum. Bir de onların yol arkadaşları vardı. 15 seçime girmiş ve 15 seçimi kazanmış kesintisiz 20 yıldır iktidarda kalan başka bir siyasi partiyi ben şahsen hatırlamıyorum. Bu anlamlı geçiş programından sonra bu geçişler ilk olmayacak. Arkada bekleyen başka geçişler de var. Onları da yeri geldikçe göreceksiniz. Başta Mustafa Ünsal Karatepe olmak üzere bu kadroların bu ülkeye nasıl hizmet ettiğini bilerek ait oldukları yere geldiler ve bizlerle birlikte kardeşlik ve hukuk içerisinde birlikte yol alacağız" dedi.

"Muhalefet partisinin Türkiye'yi yönetmek gibi bir derdi yok"

Elazığ'da 2011 yılında başladığı CHP İl Başkanlığını 2015 yılına kadar devam ettirdiğini aktaran Mustafa Ünsal Karatepe ise "2011 genel seçimlerinde Elazığ'da Cumhuriyet Halk Partisi 5'inci sıra milletvekili adayıydım. Biz partiye belli bir çizgiden geldik. Büyük emekler verdik ama şunu gördük, önemli olan vatanın olması, vatanın bütünlüğünün olması ve bayrağının olmasıdır. Bir ülkede vatanın bayrağın ve birliğin olmadığı zamanda o ülkede gözyaşı çok olur. Biz bunların hepsini gördük ve yaşadık. Biz buraya sol cenahtan geliyoruz. Herkesin fikrine, zikrine ve meşrebine saygı duymak zorundayız. Çünkü insanlarda farklılık olacak ki ülkede güzel şeyler yaşansın. Tek düzen bir şey olduğu zaman o ülkede bir şey beklenmez. Sistemi ona göre ayarlayacaksınız. Biz uzun süre siyaseti yaptıktan sonra 2015 yılı seçimlerinden sonra ben Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığından istifa ederek siyaseti burada noktaladık. O şekilde devam ettik ama Elazığ'a sürekli gidip geliyordum. Elazığ'ın sorunlarının ne olduğunu biliyoruz ama mevcut olan muhalefet partisinin Türkiye'yi yönetmek gibi bir derdi yok. Sorun şu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkeden gitsin de yerine kim gelirse gelsin. Ben İl Başkanı olduğum sürece her zaman buna karşı çıkmıştım. Biz eğer bu ülkede ana muhalefet partisiysek bizim mutlaka iktidara gelmemiz lazım ama sizin iktidara gelmek gibi bir lüksünüz yok" diye konuştu.

"15 seçimi de ezici çoğunlukla AK Parti kazandı"

Cumhuriyet Halk Partisini 5 kişinin yönettiğini, 6'ncı kişiyi aralarına almadıklarını ifade eden Karatepe, "Devlet de nasıl olsa yılda 300-400 milyon lira parası geliyor büyükşehirlerde de başkanlıklarımız var biz orada partiyi bu şekilde götürelim. Bizim amacımız iktidar olmaktı biz bunları gördükten sonra gerçekleri insanlara anlatmadan partide ki insanlar gelip bizlere söyledi. Başkanım sizin iktidar olmak için bir çabanız yok ki siz ancak muhalefette kalmak istiyorsunuz diyorlardı. 5'li masa 6'lı masa yolcu otobüslerinde oluyor ya 2+1, 3+1 şimdi bunlar işi daha da büyüttüler ve tır olmaya başladılar. 6+1 diyoruz ama birin yanında yukarıda beşlik kısımlar var. Bunların ülkeyi yönetmek gibi bir derdi yok. Türkiye'de 15 tane seçim oldu bu 15 tane seçimi ezici bir çoğunlukla AK Parti kazandı. Ama şu var 6 parti bir araya geliyor efendim biz AK Partiyi devireceğiz. Tamam güzel devireceksin de yerine kim gelecek adayınız var mı ya da adayınız Cumhurbaşkanı mı Başbakan mı olacak nasıl paylaşacaksınız. Ülke artık paylaşılmaya gidildi. Biz bu ülkeyi nasıl paylaşırız diye düşünüyorlar. Buna izin vermeyiz. Bizim görüşümüz ne olursa olsun. Biz bu kapıdan içeri girerken bir misafirdik ama şuan da AK Partinin ev sahibiyiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 50 kişi, AK Parti'ye geçip rozetlerini taktı - ELAZIĞ