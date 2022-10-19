Elazığ haberleri | Akşener: Maden kazalarındaki ölüm aylıkları için kanun teklifi vereceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, maden kazalarındaki ölüm aylıklarında ciddi bir adaletsizlik olduğunu belirterek, "Bunun giderilmesi için meclis grubumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna bir önerge verdi. Ama her zaman olduğu gibi, AK Parti ve küçük ortağının oylarıyla reddedildi. Madem öyle, biz de bu konuda bir kanun teklifi getireceğiz" dedi.

İYİ Parti Lideri Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Başında baretle kürsüye çıkan Akşener, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasıyla ilgili konuştu. Yaptıkları inceleme ve çalışmalar sonucunda, Amasra'daki felaketin de 'adeta geliyorum' dediğini belirterek, "Sayıştay uyarmış, raporuna yazmış. İş müfettişleri defalarca uyarmış, idari para cezası kesmiş. Hatta, yetkili kuruluşları geçtim, ocakta çalışan maden işçileri bile uyarmış. Ama Sayın Erdoğan'ın atadığı yetkililer, her zaman olduğu gibi kıllarını kıpırdatmamışlar. Göz göre göre gelen felaketi öyle izlemişler. Sonuç? 41 kardeşimizi daha, ihmale, iş bilmezliğe, vicdansızlığa kurban verdik" dedi.