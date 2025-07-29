Elitaş: Terörsüz Türkiye'ye İnanç Yüzde 80'e Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Elitaş: Terörsüz Türkiye'ye İnanç Yüzde 80'e Ulaştı

29.07.2025 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Elitaş, terör örgütünün silah bırakmasıyla terörsüz Türkiye'ye inancın arttığını vurguladı.

1) AK PARTİ'Lİ ELİTAŞ: TÜRKİYE'NİN HER BÖLGESİNDEKİ İNSANLAR 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN OLABİLECEĞİNE İNANMIŞ VAZİYETTE

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Terörsüz Türkiye ile ilgili, terör örgütünün silah bırakması konusunda yapılan anketler yüzde 35 oranında 'terör örgütü silah bırakır' diye düşünüyordu. Geriye kalan kısmı 'bırakmaz' veya çekimser kalıyordu. Ama terör örgütünün silah bırakması hatta yakması ile birlikte kamuoyundaki destek yüzde 80'e ulaştı. Türkiye'nin her bölgesindeki insanlar artık terörsüz Türkiye'nin olabileceğine inanmış vaziyette" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) Temmuz ayı meclis toplantısına katıldı. Türkiye'nin bölgesinde gelişen olaylara değinen Mustafa Elitaş, "Dünya müthiş bir gerilim içerisinde. O gerilimler maalesef ülkemize de yansıyor. Başka ülkeler 1 birim etkileniyorsa ülkemizde 2-3 birim etki var. Soruyorlar. 'AB bu sıkıntılardan niye fazla zarar görmüyor? ABD neden zarar görmüyor?' Bakın arkadaşlar; dünyanın deprem üretme veya kriz üretmeye en müsait bölgesinin yakınındayız. Dünyanın varoluşundan bu tarafa Orta Doğu coğrafyası en çok siyasi gerilimlere maruz kalan bölgedeyiz. En yakın komşusu da biziz. En çok etkilenecek ya da etkilenebilecek ülke olmamız normal. ABD'nin etrafında hiçbir gerilim yok. Meksika ile bazen aralarında gerilim oluyor. Sayın Trump 'Ben Meksika'ya gümrük uygulamasını şu kadar yaptım' diyor. Şu an da müthiş bir ticaret savaşı ile karşı karşıyayız" diye konuştu.

'KORUNAKLI HALE GELMEMİZ GEREKİYOR'

Dünya'yı Gazze'de yaşanan soykırıma sessiz kalmakla suçlayan Elitaş, "Dünyanın siyasi olarak depremleri üretmesine müsait olduğu fay hatlarının çok kırılgan olduğu bir bölgede yaşayan ülke olarak korunaklı hale gelmemiz gerekiyor. İsrail'in 2023 yılından beri soykırım yaptığı 60 binden fazla insanın, çocuğun, kadının katledildiği ve son zamanlarda da açlığa mahkum edildiği süreçte dünya gözü kapalı duruyor. 'Çocuk işçi çalıştırmayın, dünyanın sağlığını bozmayın, küresel ısınma için şu kadar şey yapıyorsunuz' diye uyarı yapan güya insanlığı korumak amacıyla söylemler geliştiren tırnak içinde söylüyorum dünyanın gelişmiş milletleri, medeni olmayan devletleri Gazze'deki insanların açlığına, soykırımına göz yumuyor. Onlara sadece 'yazıklar olsun' demek gelir. Ama, maalesef 2 milyardan fazla İslam dünyası 4-5 milyar civarındaki az gelişmiş ülkelerin toplulukları bunlar için ellerinden gelenleri yapmıyorlar. 'Elinizden geleni yapın' demek 'gidin saldırın' demek değil. En azından sesinizi yükseltin. Maalesef kimse bunu hayata geçirmiyor" ifadelerini kullandı.

'HAMASET SÖYLEMLERİ İLE SÜRECİ ENGELLEMEK İSTİYORLAR'

Terörsüz Türkiye konusuna değinen Elitaş, şöyle konuştu: "Maalesef Türkiye'deki siyaset aktörleri, Türkiye'nin huzura kavuşması, bir ve beraber olması, dinamik bir şekilde büyümesini sağlaması bu bölgede güçlü ve muktedir bir ülke olması, bu bölgenin selameti için yapılması gerekenlerin kardeşlik duygusunu daha yükseğe çıkarmak yerine bunları nasıl engelleyebilirim kaygısı ve düşüncesi ile bu süreci engellemeye çalışıyorlar. Terörsüz Türkiye ile ilgili, terör örgütünün silah bırakması konusunda yapılan anketler yüzde 35 oranında 'terör örgütü silah bırakır' diye düşünüyordu. Geriye kalan kısmı 'bırakmaz' veya çekimser kalıyordu. Ama, terör örgütünün silah bırakması hatta yakması ile birlikte kamuoyundaki destek yüzde 80'e ulaştı. Türkiye'nin her bölgesindeki insanlar artık terörsüz Türkiye'nin olabileceğine inanmış vaziyette. Bizim burada, güçlü bir irade, güçlü bir iktidar olabilmemiz için içimizdeki sıkıntıları ortadan kaldırmamız gerekir."

Kaynak: DHA

Mustafa Elitaş, İnsan Hakları, Dış Politika, Güvenlik, Politika, AK Parti, Türkiye, Gazze, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Elitaş: Terörsüz Türkiye'ye İnanç Yüzde 80'e Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı’na büyük şok Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok
Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum
Özel hastanede doktorsuz doğum skandalı: Bin yıl önce mağaradaki insanlar gibi doğurdu Özel hastanede doktorsuz doğum skandalı: Bin yıl önce mağaradaki insanlar gibi doğurdu
Tekirdağ’da vatandaşlar su kesintilerini protesto etti Tekirdağ'da vatandaşlar su kesintilerini protesto etti
Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün
İBB’ye yeni yolsuzluk operasyonu İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi gözaltında İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu! İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi gözaltında
Beykoz’daki orman yangını sonrası valilik havai fişek ve meşale satışını yasakladı Beykoz'daki orman yangını sonrası valilik havai fişek ve meşale satışını yasakladı
7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor 7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor
550 milyonluk operasyon 5 villa , 21 lüks araç ve arazilere el konuldu 550 milyonluk operasyon! 5 villa , 21 lüks araç ve arazilere el konuldu
Altın fiyatları düşüşte İşte güncel, gram, çeyrek, tam, yarım altın fiyatları Altın fiyatları düşüşte! İşte güncel, gram, çeyrek, tam, yarım altın fiyatları
Miras kavgası aileyi birbirine düşürdü Baba evlat katili oldu Miras kavgası aileyi birbirine düşürdü! Baba evlat katili oldu

20:52
Bursa’da acı tablo Yangının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi
Bursa'da acı tablo! Yangının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi
20:06
THY uçağında korku dolu anlar Yolcular acil tahliye edildi
THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular acil tahliye edildi
19:01
İngiltere Başbakanı Starmer: İsrail somut adım atmazsa eylül ayında Filistin Devleti’ni tanıyacağız
İngiltere Başbakanı Starmer: İsrail somut adım atmazsa eylül ayında Filistin Devleti'ni tanıyacağız
18:47
İstanbul’da çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
17:12
Kamu işçilerine ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11 zam teklif edildi
Kamu işçilerine ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11 zam teklif edildi
10:15
Tarihinin en büyük orman yangınını yaşayan ilçeden geriye yürek burkan manzaralar kaldı
Tarihinin en büyük orman yangınını yaşayan ilçeden geriye yürek burkan manzaralar kaldı
10:10
Sigaraya 1 ay sonra ikinci zam Fiyat psikolojik sınıra dayandı
Sigaraya 1 ay sonra ikinci zam! Fiyat psikolojik sınıra dayandı
10:07
Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
09:55
Galatasaray’ın Kur’an-ı Kerim okuyan taraftarı Mehmet Fatih Kiriş hayatını kaybetti
Galatasaray'ın Kur'an-ı Kerim okuyan taraftarı Mehmet Fatih Kiriş hayatını kaybetti
09:43
Bizi kimse yıkamaz 2 yıl sonra yine aynı fedakarlık
Bizi kimse yıkamaz! 2 yıl sonra yine aynı fedakarlık
09:40
Eski eşinin katlettiği Demet’in ablası: Kardeşimi öldürüp fotoğrafını gönderdi
Eski eşinin katlettiği Demet'in ablası: Kardeşimi öldürüp fotoğrafını gönderdi
09:37
Sessiz sedasız ameliyat oldu Cemre Baysel’den ilk açıklama
Sessiz sedasız ameliyat oldu! Cemre Baysel'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2025 22:29:19. #7.11#
SON DAKİKA: Elitaş: Terörsüz Türkiye'ye İnanç Yüzde 80'e Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.