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Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir - Son Dakika
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Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, emekliye yapılan yüzde 42,6'lık zammı yetersiz buldu. Erbakan, ''Emeklilere yüzde 5 oranında ek zam çıkması, aylık 15 bin TL seviyesini aşan açlık sınırının da çok altında maaşlarla yaşamaya çalışan milyonlarca emeklimizi büyük hayal kırıklığına uğratmıştır. Bu hayat pahalılığında bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir'' dedi.

17.01.2024 - 12:03,  Güncelleme: 13:10
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Dün akşam gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından emekliye yapılacak ek zam oranı belli oldu. Enflasyon rakamlarına göre yüzde 37,6 oranında zammı hak eden emeklilere yüzde 5 ek zam verildi. Böylece emekli zammı yüzde 42.6'ya, en düşük emekli maaşı da 10 bin TL'ye çıkarıldı. Beklentilerin altında kalan zam oranına tepki gösteren isimlerde biri de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan oldu.

"EMEKLİMİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMIŞTIR"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Erbakan, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısından SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 oranında ek zam çıkması, aylık 15 bin TL seviyesini aşan açlık sınırının da çok altında maaşlarla yaşamaya çalışan milyonlarca emeklimizi büyük hayal kırıklığına uğratmıştır. Bu enflasyon karşısında, bu hayat pahalılığında bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir" dedi.

NECMETTİN ERBAKAN DÖNEMİNİ HATIRLATTILAR

Açıklamasının devamında hükümeti "Önce millet" anlayışıyla hareket etmeye çağırdıklarını ifade eden Erbakan, "Vatandaşımızın sosyal yardımlara muhtaç olmadan yaşamını sürdürebilme gücüne sahip olması, son derece hayati bir konudur. Yeniden Refah Partisi olarak Hükümet'e Şeyh Edebali'nin 'İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın' sözünü ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız'ın 54. Hükümet döneminde emeklimize verdiği yüzde 300'lere varan maaş zamlarını hatırlatıyoruz. Bu vesileyle iktidarı bir kez daha 'önce millet' anlayışıyla hareket etmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

İTTİFAK MESELESİ ÇIKMAZDA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, dün yaptığı bir açıklamada "En son geçen hafta pazar günü olacak görüşmeyi ertelemek istediklerini bildirmişlerdi. Onun dışında herhangi bir randevulaşma söz konusu olmadı" diyerek AK Parti ile ittifak görüşmelerinin kesildiğini duyurmuştu.

Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan\'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
YORUMLAR (11)
  • suna genç: paşa gönlü bilir elbet emekli de bu kez canımıza yetti diyerek oy vermez dersini verir. Yanıtla 11 96
  • Cemalettin Kurt: bu seçimde AKP küskünleri yeniden refah diyecek Yanıtla 5 66
  • Serkan Basar: netice ??? Yanıtla 1 61
  • Ali Fuat Seckin: On'lar Yeniden Refah Partisi ne Yanıtla 8 47
  • Ali Kublay: Buda hakli Yanıtla 3 40
  • bülent C.: yeniden refah partisinin teşkilatlarının , çalışmalarını hızlandırması , canlandırması gerekiyor. benden söylemesi Yanıtla 7 36
  • Selim Kayisi: Yeniden Refah İBB de adaylığını koyarsa oy verebilirim. Yanıtla 3 23
  • Uğur Yazıcı: Bizi düşünmeyeni biz de düşünmüyoruz... Yanıtla 0 13
  • Beşiktaş 1903: Sanki bu zammı emekliye muhalefet layık gördü senin ortağın sonuçta Yanıtla 0 0
  • Yavuz Yigitoglu: Bütün emekliler hayal kırıklığına uğradı seçim var bunun karşılığı olacak Yanıtla 0 0
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Refah Partisi, Fatih Erbakan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir - Son Dakika
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