EMEP'ten İsrail'in Saldırılarına Tepki

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Bu, bölgemizi bir bütün olarak ateşe boğacak bir saldırıdır." dedi.

Demir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de halkı katleden, soykırıma uğratan İsrail'in, Amerikan emperyalizminin tam desteğiyle İran'a saldırdığını söyledi.

Bu saldırıyla, İsrail'in bölgede yeni bir katliam yapmaya hazırlandığını belirten Demir, "Bu, bölgemizi bir bütün olarak ateşe boğacak bir saldırıdır. Yalnızca İran halkına, İran'a yönelik değil, bir bütün olarak bölge halklarına yönelik İsrail saldırganlığının bir başka aşamasıdır." ifadelerini kullandı.

Sadece İsrail'in değil ABD'nin de bölgeyi kana bulama planının olduğunu dile getiren Demir, düğmeye basanın İsrail, silahları sağlayan ve bölgedeki "kanlı planı" çizenin Amerikan emperyalizmi olduğunu kaydetti.