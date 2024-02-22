- Emine Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Emine Erdoğan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Fotoğraflar hakkında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den bilgi alan Emine Erdoğan, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk donanmasının İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile gerçekleştirdiği tarihinin en uzun resmi geçidinin rehberliğini yapan en büyük savaş gemisi, yerli üretim TCG Anadolu'nun da yer aldığı "Boğazda bir dev" adlı fotoğrafını seçti.
Çevre konusunda birçok başarılı projesinin öncüsü olan Emine Erdoğan, Çevre-Yaşam" kategorisinde kuraklık tehdidine dikkati çekerek, Oğuz Yeter'in "Kuraklık köprüsü" fotoğrafını oyladı. Emine Erdoğan, aynı kategoride Ali Fatih Akçay'ın "Doğal renkler" fotoğrafına da oy verdi.
Emine Erdoğan, "Spor" kategorisinde tercihini ise Gine'deki çöp yığınlarının çevre ve insan sağlığını tehdidine işaret edilen Annika Hammerschlag'ın "Çöplük Topçuları" isimli fotoğrafından yana kullandı.
İsrail'in işgali altındaki Gazze'de çocukların yaşadığı insanlık dramını her fırsatta dile getiren Emine Erdoğan, "Gazze: Kanıt" kategorisinde İsrail'in yoğun bombardımanı sonrası, aralarında çocukların da bulunduğu yaralıların Deir al Balah kentindeki Aksa Hastanesine getirilmesi sırasında Ashraf Amra'nın objektifine yansıyan "Yanımda ol anne" başlıklı fotoğrafı seçti.
Emine Erdoğan, "Deprem: Umut" kategorisinde ise Mehmet Ali Özcan'ın, refakatçileri olmayan 16 bebeğin, Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirilirken Cumhurbaşkanlığına ait uçaktaki görüntülerinin yer aldığı, "Depremzede bebekler" fotoğrafına oy verdi.
Emine Erdoğan, bebekleri Ankara'da karşılamış, daha sonra 9 Şubat 2023'te Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan bu bebekleri ziyaret ederek, sağlık durumlarına ilişkin bilgi alıp, tedavi süreçlerini de yakından takip etmişti.
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