Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Milli iradenin zaferidir - Son Dakika
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Politika

Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Milli iradenin zaferidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Emine Erdoğan, mesajında 15 Temmuz'un milli iradenin zaferi olduğunu belirterek, şehitleri rahmetle anma sözü verdi.

15.07.2024 11:40
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "O karanlık gecenin sabahına ulaşan aydınlık, milli iradenin, birlik ve beraberliğin zaferidir. Bu kutlu direnişin kahramanlarının yürekleri, milletimizin sinesinde atmaya devam ediyor. Onların bıraktığı mukaddes emaneti, sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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