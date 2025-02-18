Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanının eşi Zelenska ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi\'ni ziyaret etti

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, Zelenska'ya Mevlana'nın "Mesnevi" eserinin İngilizce baskısı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Türkiye" tanıtım kitabını hediye etti.

Emine Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaretlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne geçti. Cihannüma Salonu'nu gezen Emine Erdoğan ve Zelenska, Ukrayna özel bölümünde yer alan kitapları inceledi. Emine Erdoğan, Zelenska'ya Mevlana'nın "Mesnevi" eserinin İngilizce baskısı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Türkiye" tanıtım kitabını hediye etti. Nasrettin Hoca Çocuk Kütüphanesi'ni de ziyaret eden lider eşleri, burada okuma, resim ve boyama gibi etkinlikler yapan çocuklarla bir araya geldi. Çocuklar, kendi elleriyle yaptıkları ve üzerinde gelincik desenlerinden oluşan resimler ile domates, köy biberi ve yıldız domates ata tohumlarının bulunduğu keseleri lider eşlerine hediye etti. Kütüphane ziyareti sonrası Emine Erdoğan ve Zelenska, Devlet Konukevi'ne geçti. Lider eşleri, burada ikili görüşme gerçekleştirdi.

"Kitapların raflara sığmayan dostluğu, Türkiye ile Ukrayna arasındaki güçlü bağın da bir yansımasıdır"

Emine Erdoğan, ziyaret ve görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi Olena Zelenska ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizi ve Ukrayna Kitaplığını ziyaret ederek, ortak mirasa tanıklık ettik. Kitapların raflara sığmayan dostluğu, Türkiye ile Ukrayna arasındaki güçlü bağın da bir yansımasıdır. Türkiye ve Ukrayna'nın dostluğunun bu kitapların bilgeliği gibi nesiller boyu sürecek bir ışık olmasını temenni ediyorum. Barışın, kültürel dayanışmanın ve ortak değerlerin yaşatıldığı nice güzel günlerde yeniden bir araya gelmek dileğiyle." - ANKARA