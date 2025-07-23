Eminoğlu: Gazze'nin Özgürlüğüne Şahit Olacağız - Son Dakika
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Politika

Eminoğlu: Gazze'nin Özgürlüğüne Şahit Olacağız

Eminoğlu: Gazze\'nin Özgürlüğüne Şahit Olacağız
23.07.2025 18:37
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "İnşallah yakın zamanda biz Gazze'nin, Filistin'in, Kudüs'ün özgürlüğüne kavuştuğuna hep birlikte şahitlik edeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "İnşallah yakın zamanda biz Gazze'nin, Filistin'in, Kudüs'ün özgürlüğüne kavuştuğuna hep birlikte şahitlik edeceğiz" dedi.

Eminoğlu, Gümüşhane'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşananları yakından takip ettiklerini, yaşananlara karşı Türkiye haricinde İslam aleminden bir ses çıkmadığını söyledi.

Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada yer aldığını belirten Eminoğlu, "Bulunmuş olduğumuz coğrafya ateş çemberi. Türkiye Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı belki ama 100 yıldır bu topraklarda değil, 1000 yıldır bu kadim topraklarda varlığımızı sürdüren bir medeniyetin devamıyız." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ilde olduğu gibi Gümüşhane'de de güzel çalışmalara imza attığını aktaran Eminoğlu, şöyle devam etti:

"Gençlik kampıyla ilgili bir müjdeden bahsetti başkanımız. İnşallah burada bir fizibilite çalışmasını yapıp sayın bakanımıza sunacağız. Gençlik kampını Gümüşhane'ye kazandırmak istiyoruz. Fındıklı'da, Rize'de ve Trabzon'da var. Niye Gümüşhane'de olmasın? Bu kadar doğanın, güzelliğin olduğu yer. Burada da inşallah bir gençlik kampı çalışması başlatacağız."

Eminoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de 25 yıldır birçok devrimin gerçekleştiğini dile getirerek, "Bunların hepsine şahitlik ettiniz. Benden daha tecrübeli olan abilerimiz var. Bugün bu yaşanılanlara baktığımız zaman, liderimizin arkasında dimdik durmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'de kazanımların kolay elde edilmediğine dikkati çeken Eminoğlu, "Bunun farkında olarak ufak bir sendelemede, ufak bir ekonomik krizde bütün dünya kriz geçirdi. Kovid dönemini yaşadık, asrın felaketini yaşadık. Bu krizlere rağmen birçok ülke ayakta kalamadı, direnemedi, liderleri değişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Türkiye dimdik bu süreçleri atlattı, atlatmaya çalışıyor. Halen bir süreç var tabii ki. Bunun bilincinde ve şuurunda olarak, yani kazanımlar kolay elde edilmedi." ifadelerini kullandı.

"Yeter ki gayret edelim"

Eminoğlu, Ayasofya-i Kebir Camii'nin 5 yıl önce ibadete açıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Elhamdülillah Ayasofya'nın dirilişinden sonra biz hep birlikte geçtiğimiz aylarda neye şahitlik ettik? Şam'ın özgürlüğüne kavuşmasına şahitlik ettik. Şam 60 yıldır Baas rejimi ve son 15 yıldır da tamamen Esad'ın zulmüyle beraber bir baskı altındaydı ve son bir yılda özgürlüğüne kavuşmuş oldu. İnşallah yakın zamanda biz Gazze'nin, Filistin'in, Kudüs'ün özgürlüğüne kavuştuğuna hep birlikte şahitlik edeceğiz. Yeter ki biz samimi olalım, yeter ki gayret edelim ve hep birlikte gerçekten istikamet üzere gidelim."

Gümüşhane Valiliği, Gümüşhane Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne de ziyaretlerde bulunan Eminoğlu, tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde gençler ve sporcularla da bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Eminoğlu: Gazze'nin Özgürlüğüne Şahit Olacağız - Son Dakika

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