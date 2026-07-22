Emir: Özgür Özel kısa sürede yeni partinin başkanı olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emir: Özgür Özel kısa sürede yeni partinin başkanı olacak

22.07.2026 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Murat Emir, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis Başkanı ile görüşmeyi değerlendirdi. Özgür Özel'in yeni partinin genel başkanı olacağını umduğunu belirtti. Ayrıca eğitim kazaları ve gazeteci gözaltısını eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili yasal düzenlemelere ilişkin, "Umuyoruz ki Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, çok kısa bir zaman içerisinde yeni kurulacak partinin genel başkanı olacak ve o sıfatla da Sayın Meclis Başkanı ile bu süreçle ilgili görüşme planlanacak." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara'da eğitim helikopterinin tarlaya düşmesi sonucu hayatını kaybeden Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, kazada yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na da acil şifalar diledi.

Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in, Yalova'da eğitim sırasında rahatsızlanarak şehit olmasına değinen Emir, benzer bir olayın daha geçen yıl Hatay'da da yaşandığını anımsattı.

Emir, olayla ilgili titiz bir araştırma yapılarak sorumluların bulunmasını ve cezalandırılmasını millet adına talep ettiklerini belirtti.

Gazeteci Alican Uludağ'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına değinen Emir, adalet sistemi eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşmesi hatırlatılarak, bundan sonraki süreçte nasıl bir tutum izleyeceklerinin sorulması üzerine Emir, Kurtulmuş ile görüşmelerinin kendisinin talebi üzerine gerçekleştirildiğini söyledi.

Emir, görüşmede Meclis'in çalışma takvimi başta olmak üzere bazı konularda değerlendirmelerde bulunduklarını aktararak, Kurtulmuş'un, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili yasal düzenlemelere ilişkin hazırlıkların yapıldığını ifade ettiğini bildirdi.

Kurtulmuş'un yasal düzenlemelerle ilgili siyasi parti genel başkanlarıyla görüştüğünü, Özgür Özel'in ünvanının ise "CHP Grup Başkanı" olduğuna değinen Emir, "Sayın Meclis Başkanı'nın, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ile Grup Başkanı sıfatı ile görüşmesinin hangi şartlarda olabileceği üzerine bir değerlendirme yaptık. Umuyoruz ki Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, çok kısa bir zaman içerisinde yeni kurulacak partinin genel başkanı olacak ve o sıfatla da Sayın Meclis Başkanı ile bu süreçle ilgili görüşme planlanacak." ifadelerini kullandı.

Emir, "Çerçeve yasanın Meclis tatile girmeden çıkması konusunda partiler arası mutabakat var mı?" sorusu üzerine, yasal düzenlemenin geciktiği kanaatinde olduklarını belirtti.

Söz konusu yasal düzenlemenin hazırlıklarıyla ilgili Emir, yasal düzenlemenin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun raporuna uygun olarak hazırlanması gerektiğine değindi.

Emir, "Biz, samimiyetle, açıklıkla elimizi taşın altına koyarak kamuoyunu tatmin edecek, 86 milyonun vicdanını kanatmayacak ama Türkiye'de eş zamanlı olarak hem demokratikleşme ile ilgili hem yaşadığımız ağır adaletsizliklerle ilgili ve tabii ki toplumsal barış ve terörün kalıcı olarak bitirilmesiyle ilgili bir çerçeve yasa görürsek elbette ki buna katkı vermeye de hazırız." dedi.

Emir, CHP'yi böldüklerine yönelik eleştirilerin sorulması üzerine, milletin her şeyi gördüğünü, her şeyin herkesin gözü önünde yaşandığını dile getirdi.

Yaptıklarının, milletin beklentisi üzerine milleti seçeneksiz bırakmamak olduğunu anlatan Emir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz, milletimizleyiz, milletimizin beklentisine cevap veriyoruz. Bu, bölmek değil, oradaki güya CHP'li olan saraya eklemlenmiş o küçücük parçayı oradaki masa ve sandalyelerle bırakıp, CHP'liliği, Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız tam bağımsızlık idealini, Halkçılığı, Cumhuriyetçiliği, Devletçiliği daha da genişleterek önümüzdeki günlerde daha demokratik, eşit paylaşımcı, adil bir Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşama geçirmek için mücadele başlangıcıdır."

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Meclis Başkanı, Yerel Haberler, Murat Emir, Özgür Özel, Politika, Türkiye, Emir, Son Dakika

Son Dakika Politika Emir: Özgür Özel kısa sürede yeni partinin başkanı olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarlada beyin kanaması geçiren 3 çocuk annesi yaşamını yitirdi Tarlada beyin kanaması geçiren 3 çocuk annesi yaşamını yitirdi
Fenerbahçe’de Talisca kararı Polonya’dan sonra verilecek Fenerbahçe'de Talisca kararı Polonya'dan sonra verilecek
Özgür Özel’in yeni partisinin ilk belediye başkanı Muharrem Erkek olacak Özgür Özel'in yeni partisinin ilk belediye başkanı Muharrem Erkek olacak
AK Parti’ye geçeceği konuşulan İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban sessizliğini bozdu: Bir insan boşanacağı zaman baba evine döner AK Parti'ye geçeceği konuşulan İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban sessizliğini bozdu: Bir insan boşanacağı zaman baba evine döner
Galatasaray’da Lemina ile imza atıldı İşte sözleşme süresi Galatasaray'da Lemina ile imza atıldı! İşte sözleşme süresi
Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı

16:23
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
16:11
Trump gittikçe sertleşiyor İran’a yeni tehdit
Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit
15:44
Ardahan’a veda eden Vali Mehmet Fatih Çiçekli’den çok konuşulacak sözler
Ardahan'a veda eden Vali Mehmet Fatih Çiçekli'den çok konuşulacak sözler
15:22
4 ilde orman yangını Evler tahliye edildi
4 ilde orman yangını! Evler tahliye edildi
15:06
CHP resmen bölünüyor Bir ilin vekili daha tarafını belli etti
CHP resmen bölünüyor! Bir ilin vekili daha tarafını belli etti
14:28
AK Parti’den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel’e tavsiyede bulundu
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 16:51:52. #7.12#
SON DAKİKA: Emir: Özgür Özel kısa sürede yeni partinin başkanı olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.