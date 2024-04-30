Endonezya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Politika

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, 1-3 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye geliyor.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, 1-3 Mayıs tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek. Ayrıca Marsudi 1 Mayıs tarihinde de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de görüşecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve Gazze'deki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor. - ANKARA