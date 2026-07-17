Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hedefi - Son Dakika
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Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hedefi

Türkiye\'nin enerjide bağımsızlık hedefi
17.07.2026 16:34
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Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için çalıştıklarını, Karadeniz gazı ve Gabar petrolüyle üretimin artırılacağını, 2028'de 17 milyon hanenin doğal gazının yerli kaynaklardan karşılanacağını söyledi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirmek için yoğun çalışma yürüttüklerini belirterek, "Hedefimiz Türkiye'yi mutlak suretle enerjide bağımsızlığa kavuşturmaktır" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi ziyaret ve toplantı için Amasya'ya geldi. İlk olarak Vali Önder Bakan'ı makamında ziyaret eden Bakan Bayraktar, şeref defterini imzaladı. Daha sonra basına kapalı toplantıya katıldı. Bakan Bayraktar ardından AK İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada enerjinin günümüz dünyasının vazgeçilmez unsuru olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, elektriksiz bir yaşamın artık düşünülemeyeceğini söyleyerek, "Bugün elektriğin olmadığı bir hayatı düşünmek mümkün değil. Bankacılıktan ulaşıma, iletişimden ticarete kadar her şey elektrikle çalışıyor. Telefonunuzdan ödemenizi yapıyorsunuz ama elektrik olmadığında bunların hiçbiri mümkün olmuyor. Dünya artık elektriğin merkezde olduğu bir döneme girdi" diye konuştu.

Türkiye'nin enerji ihtiyacının her geçen gün arttığını vurgulayan Bakan Bayraktar, bu ihtiyacın önemli bölümünün ithalatla karşılandığını belirterek, "Enerjimizin yaklaşık üçte ikisini dışarıdan temin ediyoruz. Petrol, doğal gaz, kömür ve akaryakıt ürünleri için her yıl 60 ila 70 milyar dolar arasında bir kaynak harcıyoruz. Bu yıl ise dünyadaki fiyat artışları nedeniyle enerji faturamız daha da yükseldi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun en önemli başlıklarından birinin enerji bağımsızlığı olduğunu dile getiren Bakan Bayraktar, "Enerjide bağımsızlık sadece ekonomik değil, aynı zamanda siyasi bağımsızlık anlamına da geliyor. Amasya bugün kendi elektriğini üretebiliyor. Biz bunu bütün Türkiye'de gerçekleştirmek istiyoruz. Doğal gazımızı da petrolümüzü de akaryakıtımızı da kendi imkanlarımızla üretmek için büyük bir gayret içerisindeyiz. Bugün Türkiye, kendi sondaj gemileriyle dünyanın en büyük dördüncü sondaj filosuna sahip ülkesi konumunda. Özellikle 2016'dan sonra çok önemli bir kabiliyet kazandık. 'Aranmadık yer bırakmayacağız' diyerek yola çıktık ve bunun sonuçlarını kısa sürede aldık. 2020 yılında Karadeniz'de gerçekleştirdiğimiz keşif ülkemiz adına tarihi bir dönüm noktası oldu. Gabar'da ise bugün günlük 80 bin varilin üzerinde petrol üretimine ulaştık. Ancak ülkemizin enerji ihtiyacı çok daha büyük. Hedefimiz Türkiye'yi mutlak suretle enerjide bağımsızlığa kavuşturmaktır" dedi.

17 MİLYON HANENİN DOĞAL GAZINI KENDİ KAYNAKLARIMIZDAN KARŞILAMAYI HEDEFLİYORUZ

Karadeniz gazı üretiminin artırılacağını kaydeden Bakan Bayraktar, "2026 yılı sonuna kadar üretimi iki katına çıkaracağız. Böylece yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacağız. 2028 yılına geldiğimizde ise üretimi dört katına çıkararak Türkiye'deki yaklaşık 17 milyon hanenin doğal gazını kendi kaynaklarımızdan karşılamayı hedefliyoruz. Somali'de petrol arıyoruz. Pakistan, Libya, Suriye, Irak ve Azerbaycan başta olmak üzere farklı coğrafyalarda çalışmalarımız sürüyor. Dışa bağımlılığı azalttığımızda Türkiye ekonomik olarak çok daha güçlü, çok daha kalkınmış ve müreffeh bir ülke olacak. Bütün bunları başarabilmenin yolu ise birlik ve beraberlikten geçiyor" dedi.

Bakan Bayraktar, programı kapsamında Amasya'daki temaslarını daha sonra düzenlenen enerji sektörü istişare toplantısıyla sürdürdü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hedefi - Son Dakika

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