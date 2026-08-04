Enerji Krizine Dikkat Çekildi

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Dünyanın farklı bölgelerinde devam eden savaşlar enerji arz güvenliğini tehdit ediyor. Enerjiye erişimin zorlaşması üretim maliyetlerini, gıda fiyatlarını ve hayat pahalılığını artırıyor" dedi.

Bakan Murat Kurum, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen "COP31 Yolunda Bilim Diplomasisi: Akademi Lansmanı" programına katıldı. Burada konuşan Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede bilimsel çalışmaların ve üniversitelerin üstleneceği role dikkat çekti. Türkiye'nin COP31 sürecine akademik katkılarla hazırlanmasının önemine vurgu yapan Kurum, bilim diplomasisinin uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesinde önemli bir araç olduğunu ifade etti. Program kapsamında üniversitelerin iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik ve çevre politikalarına yönelik bilimsel çalışmalarının artırılması, akademi ile kamu kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve COP31 sürecine bilimsel katkı sunulmasına yönelik değerlendirmelerde bulunulurken, YÖK tarafından hayata geçirilen akademi lansmanında, üniversitelerin iklim politikalarının oluşturulmasına sağlayacağı katkılar ile bilim insanlarının uluslararası platformlarda daha etkin rol üstlenmesine yönelik yol haritası ele alındı. YÖK Başkanı Erol Özvar ise YÖK'ün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte projeler yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini belirtti.

"Farklı kıtalardan ülkelerle ve buradaki müzakere gruplarıyla bir araya geldik"

COP31 kapsamında dünyadan birçok ülkeyle istişare içerisinde olduklarını belirten Kurum, "COP31 hazırlıklarımızı toplumun bütün kesimlerinin katkı sunduğu kapsamlı bir istişare süreciyle yürütüyoruz. Başkanlığı üstlendiğimiz ilk günden itibaren yol haritamızı üç temel değer üzerine inşa ettik. Diyalog, uzlaşı ve aksiyon. Diyalogla ülkelerin, toplumların, iş dünyasının, gençlerin ve bilim insanlarının beklentilerini dinliyoruz. Uzlaşıyla da farklı şartlara ve önceliklere sahip ülkeleri ortak hedeflerde buluşturuyoruz. Aksiyonla da bu hedefleri projelere, yatırımlara ve sahadaki uygulamalara dönüştürüyoruz. Hedefimiz, COP31'i bir 'Uygulama COP'u' haline getirmektir. Sözü projeye, bilimsel bilgiyi teknolojiye, taahhütleri de sahadaki somut sonuçlara dönüştüren bir süreç yürütmek istiyoruz. Bu anlayışla bugüne kadar gerçekten yoğun bir diplomasi ve hazırlık süreci yürüttük. Farklı kıtalardan ülkelerle ve buradaki müzakere gruplarıyla bir araya geldik; tarafların beklentilerini, süreçteki kaygılarını ve çözüm önerilerini teker teker dinledik. Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekretaryasıyla COP31 Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nı yaptık. 196 ülkenin içinde olduğu en büyük organizasyonlardan biri" diye konuştu.

"Dünyanın farklı bölgelerinde devam eden savaşlar enerji arz güvenliğini tehdit ediyor"

Savaşların, doğal afetlerin ve kuraklığın enerji türlerini olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Kurum, "COP31 Eylem Gündemimizin on öncelikli alanını ve ölçülebilir küresel hedeflerini uluslararası toplumla paylaştık. Bu kapsamda; 2035 yılına kadar elektriğin küresel nihai enerji talebindeki payının yüzde 35'e çıkarılması, dünyadaki atık artış hızının yarıya indirilmesi ve bina sektöründeki enerji yoğunluğunun en az yüzde 25 azaltılması gibi somut hedefleri gündeme taşıdık. Ardından Londra İklim Eylem Haftası'nda COP31'in önceliklerini yatırımcılarla, finans kuruluşlarıyla, özel sektör temsilcileriyle, bilim insanlarıyla ve uluslararası kuruluşlarla paylaştık. Yeni ortaklıkların ve uygulamaya dönük iş birliklerinin zeminini hazırladık. Bugün de üniversitelerimizin bilgi birikimini, araştırma gücünü ve yetişmiş insan kaynağını COP31'in karar, teknoloji, proje ve uygulama süreçleriyle buluşturmak için bir aradayız. Bugün insanlık, tarihin en köklü dönüşüm ve kırılma dönemlerinden birini yaşamaktadır. Dünyanın içinden geçtiği bu dönüşümü savaşlar, enerji krizleri, su kıtlığı, kuraklık, gıda güvenliği sorunları ve artan jeopolitik gerilimler daha da hızlandırıyor. Dünyanın farklı bölgelerinde devam eden savaşlar enerji arz güvenliğini tehdit ediyor. Enerjiye erişimin zorlaşması üretim maliyetlerini, gıda fiyatlarını ve hayat pahalılığını artırıyor. Bu da enflasyonu beraberinde getiriyor. Su stresi giderek derinleşiyor. Kuraklık; tarımsal üretimi, şehirlerimizin geleceğini, ekonomik istikrarı ve toplumların bir arada yaşama kapasitesini doğrudan etkiliyor. Kaynaklar üzerindeki baskı büyüdükçe kitlesel göçlerin, bölgesel gerilimlerin ve yeni çatışmaların ortaya çıkma ihtimali de her geçen gün artıyor" şeklinde konuştu.

"Yaşadığımız yangınlar doğal varlıklarımızı ve yaşamımızı tehdit ediyor"

Son günlerde Ege ve Akdeniz başta olmak üzere Türkiye'de gerçekleşen yangınların doğaya ciddi derecede zarar verdiğini söyleyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antalya ve Muğla başta olmak üzere birçok ilimizde yaşadığımız yangınlar doğal varlıklarımızı ve yaşamımızı tehdit ediyor. Ani yağışlar, seller ve taşkınlar şehirlerimizin altyapısını zorluyor. Bütün bu gelişmeler tüm dünyayı kapsamlı bir dönüşüme zorluyor. Bu dönüşümü doğru yönetmek, insanlığın ortak geleceğini korumanın temel şartıdır. Türkiye olarak bu süreçte açık ve güçlü bir yaklaşım ortaya koyuyoruz. Her ülkenin enerjiye, suya, gıdaya ve teknolojiye erişebilmesi çok kıymetli. Dünyanın içinden geçtiği dönüşümü yakalayamayan ülkeler ekonomik rekabette, üretimde, teknolojide ve kalkınmada geride kalacaktır. COP31 Başkanlığının Türkiye'de olması ülkemiz ve milletimiz için büyük bir imkandır. Türkiye; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında köprü kurabilecek, farklılıkları ortak çözüm gücüne dönüştürebilecek ve kimseyi geride bırakmayan bir uygulama anlayışına öncülük edebilecek güce ve tecrübeye sahiptir."

"6 üniversitemiz, dünyanın ilk 100'ünde yer almıştır"

YÖK ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın geçmişten gelen bir çalışma ortamı olduğunu vurgulayan YÖK Başkanı Erol Özvar ise, "YÖK ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız arasında geçmişe dayanan bir çalışma zemini bulunmaktadır. Bu iş birliğinin başlıca alanlarını; sıfır atık, enerji ve su verimliliği, çevre dostu ulaşım, yeşil alanların korunması ve kampüslerde sürdürülebilirlik kültürü oluşturmaktadır. İmzaladığımız protokoller ve yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde üniversitelerimiz bu alanlarda geliştirdikleri projeleri yerleşkelerinde uyguluyor; başarılı örnekleri şehirlerle ve toplumla paylaşıyor. Bu dönüşümün somut sonuçlarını kampüslerimizde ve uluslararası sıralamalarda açıkça görüyoruz. GreenMetric 2025 sonuçlarına göre 6 üniversitemiz dünyanın ilk 100'ünde, 21 üniversitemiz ilk 200'ünde, 54 üniversitemiz ise ilk 500'ünde yer almıştır. Türkiye, ilk 500'e giren üniversite sayısı bakımından dünyada ilk sırada yer almıştır. Üniversitelerimiz aynı zamanda kampüslerinde güçlü bir dönüşüm gerçekleştirmektedir. Üniversitemizde enerji ve su verimliliği için büyük yatırımlar yapılmaktadır" dedi.

Program, Özvar'ın Bakan Kurum'a hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.