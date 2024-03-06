Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Eskişehir\'de

Eskişehir'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir Sanayi Odası'nda (ESO) sanayicilerle istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir Valiliği'ndeki ziyaretinin ardından Eskişehir Sanayi Odası'na geldi. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ve diğer protokol üyeleriyle birlikte gelen Bakan Bayraktar'ı ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, sanayiciler ve iş adamları karşıladı. Öncelikle Kesikbaş'ı makamında ziyaret eden Bakan Bayraktar, daha sonra Eskişehir Sanayi Odası Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda sanayicilerle bir araya geldi. Bakan Bayraktar'ın buradaki programının ardından kent merkezinde esnaf ziyareti yapacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Büyük Birlik Partisi (BBP) Kayseri İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi. Büyükkılıç, ziyarette BBP Kayseri İl Başkanı Erkan Demirci ile bir araya gelerek rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu anlattı ve siyasi farklılıkların bir zenginlik olduğunu vurguladı. BBP İl Başkanı Demirci ise Büyükkılıç'ı ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti.
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında DEM Parti Suruç ilçe yöneticisi ile 4 DEM Parti Belediye Meclisi üyesi adayının da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri için jandarmaya götürüldü.
Tomarza Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tomarza Belediye Başkan Adayı Davut Şahin, belediyenin borcu olmadığını söyleyerek, yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında açıklamalarda bulundu.
Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini sürdürdü. Aileler, çocuklarına kavuşma umuduyla her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelerek pankartlar açtı. Anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulunurken, DEM Parti'nin seçim aracına tepki gösterdi. Aileler, yıllardır çocuklarının hasretini çektiğini ve onları devlete teslim olmaya çağırdığını dile getirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin spor tesislerinde devrim yapan bir ülke olduğunu belirterek 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlandıklarını söyledi. Bakan Bak, Kırklareli'nde gerçekleştirdiği ziyaretlerde amatör spor kulüplerine destek vereceklerini ve bağımlılıkla mücadele konusunda önemli adımlar attıklarını ifade etti. Ayrıca, gençlerin hizmetinde olduklarını ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda iddialı olduklarını belirtti.
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AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in toplu ulaşımda 120 dakika ücretsiz aktarma uygulamasına ilişkin teklifin UKOME Genel Kurulu'nda reddedildiği açıklamasına tepki gösterdi. Saygılı, konunun manipüle edildiğini belirterek, teknik kurulda bilgilendirme yapılmadığını ve uygulamanın yeniden hayata geçirilmek istenmediğini ifade etti.
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