Enflasyon Oranı Tartışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Enflasyon Oranı Tartışmaları Devam Ediyor

Enflasyon Oranı Tartışmaları Devam Ediyor

Oluç, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının yıl sonu hedeflerini tutturamayacağını savundu.

03.10.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) bugün açıkladığı aylık yüzde 2,97'lik enflasyon oranının, yıl sonu hedefinin tutmayacağını açıkça gösterdiğini savundu.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TÜİK verilerine göre enflasyonun eylülde aylık bazda yüzde 2,97, yıllık bazda yüzde 49,38 gerçekleştiğini söyledi.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ile İstanbul Ticaret Odasının da enflasyon verileri paylaştığını aktaran Oluç, "ENAG'ın eylül ayı için açıkladığı rakam aylık bazda yüzde 5,34, yıllık bazda yüzde 88,63 oldu. TÜİK'in rakamlarıyla aradaki fark yaklaşık 2 kat. Hangisinin doğru olduğunu hem bizler biliyoruz hem de halk biliyor." diye konuştu.

Hakkı Saruhan Oluç, "Türkiye'nin önde gelen ekonomistlerinin enflasyonun eylül ayında yüzde 2,5'in üzerinde belirlenmesi halinde yıl sonu enflasyon hedefinin tutmayacağına" yönelik söylemlerde bulunduğunu dile getirerek, "TÜİK'in bugün açıkladığı aylık yüzde 2,97'lik enflasyon, yıl sonu hedefinin tutmayacağını açıkça gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin gıda enflasyonunda OECD ülkeleri arasında birinci sırada yer aldığını da ifade eden Oluç, enflasyonun düşürülemeyişinin sebebinin, ekonomi politikaları olduğunu savundu.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir de düzenlediği basın toplantısında 2024-2025 eğitim öğretim yılının büyük sorunlarla başladığını ve sorunların katmerleşerek devam ettiğini söyledi.

Demir, ekonomik sorunların ağırlaşarak sürmesi nedeniyle eğitim masraflarının, okullarda eğitim açığının arttığını, okul binalarının güvenliğinin bulunmadığını; eşitliğe, özgürlüğe, bilime karşı müfredat değişikliği, öğretmenlik mesleğine dair kanun tartışmaları, taşımalı eğitimin sınırlandırılması gibi konuların temel sorunların başında geldiğini ileri sürdü.

Tasarruf politikalarının eğitime değil lüks harcamalara yönelik geliştirilmesi gerektiğini belirten Demir, "eğitimde tasarruf" adı altında hayata geçirildiğini söylediği uygulamalardan vazgeçilmesini istedi.

Kaynak: AA

Hakkı Saruhan Oluç, Nejla Demir, DEM Parti, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Enflasyon Oranı Tartışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:23 Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı
16:19 Orta Doğu’daki gerilim tırmanırken Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı
15:51 Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül’ün para dolu zarflarını çaldı Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül'ün para dolu zarflarını çaldı
15:26 Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
07:23 İsrail’in İran’a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı İsrail'in İran'a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı
01:00 İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut’ta tıp merkezini bombaladı İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut'ta tıp merkezini bombaladı
23:39 ABD’nin dev bankası çöktü ABD'nin dev bankası çöktü
23:37 Üniversiteden yeni mezun olan genç, yurt binasından atlayarak canına kıydı Üniversiteden yeni mezun olan genç, yurt binasından atlayarak canına kıydı
23:29 Saldırının ardından ilk kez konuşan Serhat Akın, ’3 kurşun yetmiyormuş’ dedi Saldırının ardından ilk kez konuşan Serhat Akın, '3 kurşun yetmiyormuş' dedi
23:26 HSK kararnamesiyle bazı illerde değişen başsavcılara Bakan Tunç’tan mesaj HSK kararnamesiyle bazı illerde değişen başsavcılara Bakan Tunç'tan mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 17:56:15. #1.11#
SON DAKİKA: Enflasyon Oranı Tartışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement