Enflasyon Oranı Tartışmaları Devam Ediyor

Politika

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) bugün açıkladığı aylık yüzde 2,97'lik enflasyon oranının, yıl sonu hedefinin tutmayacağını açıkça gösterdiğini savundu.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TÜİK verilerine göre enflasyonun eylülde aylık bazda yüzde 2,97, yıllık bazda yüzde 49,38 gerçekleştiğini söyledi.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ile İstanbul Ticaret Odasının da enflasyon verileri paylaştığını aktaran Oluç, "ENAG'ın eylül ayı için açıkladığı rakam aylık bazda yüzde 5,34, yıllık bazda yüzde 88,63 oldu. TÜİK'in rakamlarıyla aradaki fark yaklaşık 2 kat. Hangisinin doğru olduğunu hem bizler biliyoruz hem de halk biliyor." diye konuştu.

Hakkı Saruhan Oluç, "Türkiye'nin önde gelen ekonomistlerinin enflasyonun eylül ayında yüzde 2,5'in üzerinde belirlenmesi halinde yıl sonu enflasyon hedefinin tutmayacağına" yönelik söylemlerde bulunduğunu dile getirerek, "TÜİK'in bugün açıkladığı aylık yüzde 2,97'lik enflasyon, yıl sonu hedefinin tutmayacağını açıkça gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin gıda enflasyonunda OECD ülkeleri arasında birinci sırada yer aldığını da ifade eden Oluç, enflasyonun düşürülemeyişinin sebebinin, ekonomi politikaları olduğunu savundu.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir de düzenlediği basın toplantısında 2024-2025 eğitim öğretim yılının büyük sorunlarla başladığını ve sorunların katmerleşerek devam ettiğini söyledi.

Demir, ekonomik sorunların ağırlaşarak sürmesi nedeniyle eğitim masraflarının, okullarda eğitim açığının arttığını, okul binalarının güvenliğinin bulunmadığını; eşitliğe, özgürlüğe, bilime karşı müfredat değişikliği, öğretmenlik mesleğine dair kanun tartışmaları, taşımalı eğitimin sınırlandırılması gibi konuların temel sorunların başında geldiğini ileri sürdü.

Tasarruf politikalarının eğitime değil lüks harcamalara yönelik geliştirilmesi gerektiğini belirten Demir, "eğitimde tasarruf" adı altında hayata geçirildiğini söylediği uygulamalardan vazgeçilmesini istedi.