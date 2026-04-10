Erbakan\'dan İsrail\'e Sert Eleştiri

10.04.2026 14:04
Fatih Erbakan, İran rejiminin değil, İsrail'in değişmesi gerektiğini vurguladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Herkes bilmelidir ki bugün değişmesi gereken İran rejimi değil, katil, Siyonist, çocuk ve bebek katili İsrail rejimidir" dedi.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Deliklitepe Sosyal Tesisi ve Seyir Terası Kafe'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbakan, İsrail ve Amerika'nın İran'a gerçekleştirdiği saldırıları lanetleyip kınadıklarını söyledi.

Merhum Necmettin Erbakan'ın "Irak'ı İsrail'in hedefleri için parçaladıklarını" ifade ettiğini anımsatan Erbakan, şöyle konuştu:

"Suriye'yi İsrail'in büyük İsrail hedefine ulaşabilmek için adeta ameliyat masasına yatırdıklarını ifade etmiştir. Aynı zamanda bugün de aynı kirli amaçla İran'a adeta çullanmakta olduklarını görüyoruz. Bütün bunları bir film şeridi gibi rahmetli Erbakan hocamız yıllar boyunca anlattı. Yıllar öncesinden daha 90, 91'li yıllarda 1. Körfez Savaşı çıkarken 'bu iş Irak'la başlıyor arkadan sıra Suriye'ye gelecek, İran'a gelecek. Arkadan da Türkiye'ye gelecek' diye bizleri uyarmıştı. Bugün Erbakan hocamızın o anlatımlarının ne kadar doğru olduğunu ve kendisinin nasıl feraset sahibi bir lider olduğunu yaşadığımız bu gelişmelerle bir kez daha görüyoruz. "

Erbakan, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin İsrail'in güvenliği için var olduğunu dile getirerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bölgemizde yaşanan son savaş bu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır. Epstein adasından gelen şantaj dosyaları ile iyiden iyiye köşeye sıkışan ABD Başkanı Donald Trump, adeta Siyonizm'in elinde bir kukla ve oyuncak haline gelmiştir.

Herkes bilmelidir ki bugün değişmesi gereken İran rejimi değil, katil, Siyonist, çocuk ve bebek katili İsrail rejimidir. Bunu ifade ettikten sonra Orta Doğu'nun çıban başının İran değil İsrail olduğunu Erbakan hocamızın yıllarca ifade ettiği gibi biz de bir kez daha ifade ediyoruz. Sağlanan ateşkesin kalıcı olması, savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini ifade ediyoruz. Ancak bu ateşkesin daha ilk saatlerinde Lübnan'ı bombalayarak nasıl bir terörist devlet olduğunu ortaya koyan İsrail'in de bütün uluslararası camia tarafından hak ettiği sonuca uğratılması gerektiğini ifade ediyoruz."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı“ iddialarına yalanlama "Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı" iddialarına yalanlama
Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
Ankara’daki NATO Zirvesi Çekya’yı karıştırdı Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi Ankara'daki NATO Zirvesi Çekya'yı karıştırdı! Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
Edirne’deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada Edirne'deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada
AK Parti’nin kazandığı seçimde CHP’li üye ’boş’ oy attığını itiraf etti AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti

14:27
Infantino’dan bomba Türkiye tezahüratı Salonda alkış tufanı koptu
Infantino'dan bomba Türkiye tezahüratı! Salonda alkış tufanı koptu
14:24
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
14:04
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
13:45
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı Esra Erol’daki Derya Çapar’ın son hali şaşırttı
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı
13:22
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
13:14
İstanbul’da dolu yağışı Ortalık beyaza büründü
İstanbul'da dolu yağışı! Ortalık beyaza büründü
