Erbakan, Kırkağaç'ta kongreye katıldı - Son Dakika

Erbakan, Kırkağaç'ta kongreye katıldı

MANİSA - Bir dizi ziyaret ve program için Manisa'ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Kırkağaç ilçesinde partisinin 1. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı.

Partisinin Soma ve Kırkağaç ilçe kongreleri ve Akhisar'da sandık müşahitleri toplantısına katılmak üzere Manisa'ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin 1. Olağan Genel Kurulu için Kırkağaç'a geldi. Erbakan'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kırkağaç girişinde konvoy ve sloganlarla karşılanan Fatih Erbakan, programın düzenleneceği Kırkağaç Belediye Kültür Merkezine geçti.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Yeniden Refah Partisi Kırkağaç İlçe Başkanı Hüseyin Kara'nın açılış konuşmasıyla devam etti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise yaptığı konuşmada hükümeti sert bir dille eleştirdi. Erbakan, "20 senedir yaşanan ekonomik sıkıntıların temelinde önce millet yerine, önce imtiyazlılar anlayışı yatıyor. EYT'liye imkan yok, memura-emekliye bütçe yok, pandemide vatandaşa imkan yok, 3600 ek göstergeye yıllardan beri kaynak yok, çiftçinin kooperatife olan borcu yüzünden traktörüne haciz. Vatandaşın neredeyse nefes almasından vergi kesilecek. Diğer taraftan; 5 Holdinge verilen 203 milyar dolarlık ihale tutarı TL cinsinden 2,6 trilyon TL yapıyor. Bu meblağ da 7 milyon asgari ücretlinin yaklaşık 10 yıllık maaşına eşit. Tam kapanma için esnafa verilen destek 4,5 milyar TL, bu 5 holdinge 2022 bütçesinden ayrılan ödeme tutarı 42 milyar TL. Köprü-otoyol ve tüneller için devletin yani aslında milletin holdinglere kur farkı olarak ödediği paranın 2014-2020 yılları arasındaki toplam 18,4 milyar dolar. 18,4 milyar dolar bugünkü kurla 248 milyar TL ediyor. Bu 5 holdinge kur farkı olarak ödenen bu 248 milyar TL ile; 2 milyon esnafın her birine 120 bin TL hibe yapılabilirdi. 10 milyon haneye, doğalgaz- elektrik- su ödemesi olarak 1 sene boyunca aylık 2 bin TL verilebilirdi. Atanamayan 138 bin öğretmen kadroya alınıp, 12 yıllık maaşları ödenebilirdi. EYT mağduru 1,5 milyon insana 5 yıllık emekli maaşları ödenebilirdi. Türkiye'deki bütün çiftçilerin tüm banka ve kooperatif borçları 160 milyar TL ödenebilirdi. Pandemi sürecinde 83 milyon vatandaşa yapılan devlet desteğinin 10 misli yapılabilirdi. Dünya 5'ten büyüktür dediklerinde hep birlikte alkışladık ama bu iktidarın 84 milyonun 5'ten büyük olduğunu da öğrenmesi lazım. Evet, dünya 5'ten büyüktür ama aynı zamanda 84 milyon da 5'ten büyüktür" dedi.

Yeniden Refah Partisinin yapılan 1. Olağan Genel Kurulunda ise Kırkağaç Kurucu İlçe Başkanı olan Hüseyin Kara yapılan ilk kongrede yeniden başkanlığa seçildi.

Erbakan daha sonra Akhisar ilçesine hareket etti.