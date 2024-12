Erbakan: Türkiye\'nin Ekonomik Krizi ve Gençlerin Evlilik Maliyetleri

Politika

'240'TAN FAZLA DEVLET KURULUŞU TESLİM ALIP, 170 TANESİNİ SATIP, YOK ETTİLER'

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adana'da Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Olağan Kongreye katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Erbakan, "Köprüler, otoyollar, havaalanları, hızlı trenler yaptılar. Ancak maalesef bunları da maliyetinin çok üzerinde bedellerle yaparak, imtiyazlı holdinglere rant aktarma aracı haline getirdiler. Diğer taraftan 240'tan fazla devlet kuruluşu teslim alıp, 170 tanesini satıp yok ettiler. Merkezi yönetim borcu 130 milyar dolardan 500 milyar dolara, toplam dış borç 113 milyar dolardan 500 milyar dolara, dış ticaret açığı 15,75 milyar dolardan 106 milyar dolara yükseldi. Bugüne kadar, 21 senede 598 milyar dolar faiz ödediler. OVP'ye göre önümüzdeki 3 senede 151 milyar dolar daha faiz ödeyecekler ve 2028'de yani AK Parti iktidarının 25'inci yılında 750 milyar dolarını faize ödemiş olacaklar. Yani 750 milyar doları faize vermiş bir iktidar olarak, dünya faiz şampiyonu madalyasını takıp tarihe geçecekler. Bu yıl yapılacak 1,95 trilyon TL faiz ödemesini 4 kişilik bir aile için hesap ederseniz; her bir aileden her ay 7 bin 542 lira, yılda ise 90 bin 507 lira 2025 yılında faize gidecektir. Faize verilen para ile Türkiye genelinde 750 bin yeni konut yapılabiliyor ve neredeyse 1 yıllık konut ihtiyacını karşılayabiliyorsunuz. Devlet olarak 10 milyon asgari ücretliye bir sene boyunca her ay 16 bin lira fazladan para verebiliyorsunuz. Ülkemizdeki 3 bin SMA hastasının tamamının tedavisi için gereken paranın 105 milyar TL olduğunu, yani faize harcanan paranın yüzde 5'i kadar bir tutara tekabül ettiğinin altını çiziyoruz" dedi.

'HER GÜN 14 BİN ASGARİ ÜCRET SADECE İTİBAR İÇİN HARCANIYOR'

Erbakan, 20 milyona yakın insanın sosyal yardım aldığını belirterek, "Yoksulluğu ortadan kaldıracağız diyerek yola çıkıp, bugün 20 milyona yakın insan sosyal yardım alıyor, 8 milyon insan yakacak yardımı alıyor, 7 milyon çocuk yoksulluk çekiyor, 3 çocuktan 1'i okula aç gidiyor, halkın yüzde 45'i açlık sınırının altında, yüzde 80'i yoksul, geniş tanımlı işsizler ordusu 10 milyonu geçmiş. İstanbul'da dahi halkın yarısı geçen ay en az bir gıda ürününü alamadım diyor. Halk bu haldeyken, İktidar ne durumda? Kamuda yiyecek ve içecek alımı için günde 135 milyon lira, makam ve eskort araçlarının akaryakıt alımı için günde 28 milyon lira, özel sektörden kiralanan lüks araçların kirası için günde 11 milyon lira, özel sektörden kiralanan uçaklara günde 19.8 milyon lira, devletin kirada oturduğu binalara günlük 7.7 milyon lira. Temsil ve tanıtım için her gün 6.5 milyon lira, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın günlük harcaması da 34 milyon TL. Yani şatafata, lükse hatta temsil ağırlama gibi harcamalarına günlük 242 milyon TL harcıyor. Yani her gün 14 bin asgari ücret sadece itibar için harcanıyor. Uzun lafın kısası bunların taksimatı 9 kişiye 1 pul, kendilerine gelince 1 kişiye 9 pul. Bugün 15- 30 yaş arası her 3 gencimizden 1'i ne okuyor ne de çalışıyor. Bu alanda OECD ülkeleri içinde birinci sıradayız. Bugün T.C. vatandaşları Almanya'ya iltica başvurularında Suriye ve Afganistan vatandaşlarını geride bırakarak 1'inci sıraya yerleştiler" dedi.

'EVLENMENİN MALİYETİ 1 MİLYON LİRA OLMUŞ'

Gençlerin evlilikten kaçtığını belirten Erbakan, "Elbette kaçarlar, bugün Türkiye'de evlenmenin maliyeti 1 milyon lira olmuş. Yeni bir ev kurma ve düğün yapma masrafı en ucuz harcamalarla 750 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişiyor. Hal böyle olunca da gençler ya evlenmiyor ya da evliliği ilerleyen yaşlara bırakıyor. Bunun sonucunda nüfus artış hızımız düşüyor, artık nüfusumuz sabit hale geldi" dedi.

GELİN VE DAMAT KONGREYE KATILDI

Bir partilinin oğlunun aynı gün düğünü olması sebebiyle gelin ve damat Murat Taş (27) ve Senem Taş (23) çifti düğün salonuna gitmeden önce Fatih Erbakan'ı dinlemeye geldi. Sonrasında Erbakan ile fotoğraf çekilen çift, düğünlerini gerçekleştirmek üzere salondan ayrıldı.

Muhammet Fatih YAVUZ/ ADANA,