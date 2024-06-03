Erbakan ve Davutoğlu bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Erbakan ve Davutoğlu bir araya geldi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya geldi. Görüşmede 31 Mart Yerel Seçimleri, 14-28 Mayıs Genel Seçimleri, yeni Anayasa, ekonomik kriz ve yoksulluk gibi konular ele alındı. Ayrıca Gazze'deki katliamlar ve soykırımla ilgili Türkiye ve İslam aleminin atabileceği adımlar da görüşüldü.

03.06.2024 20:04
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu bir araya geldi

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Binası'nda gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşme sonrası her iki lider basın mensuplarına açıklamada bulundu. Konuşmasına Davutoğlu'na teşekkür ederek başlayan Erbakan, "Bu sohbet esnasında elbette ki iki siyasi parti olarak 31 Mart Yerel Seçimlerini ve bir önceki 14-28 Mayıs Genel Seçimlerini ve bunların sonuçlarını bir değerlendirme imkanını bulduk. İktidarın 31 Mart'ta neden böyle bir yenilgiye uğradı, muhalefetin başarısı neye dayanıyor ve bundan sonra nasıl bir gelişmeler olabilir, bunlarla bir istişare ve müzakere yapıldı. Bununla beraber yeni Anayasa konusunda ve Türkiye'nin en önemli bir problemi olarak ifade edebileceğimiz ekonomik kriz ve yoksulluk noktasında bir değerlendirme yapıldı. Yine bütün bunlarla birlikte hepimizin ortak yarası olan Gazze'de ve Refah'ta yapılan katliamlar ve soykırımla ilgili Türkiye ve İslam aleminin atabileceği adımlar görüşüldü" dedi.

Davutoğlu ise açıklamasında "Yeniden Refah Partisi ile kurulduğumuz andan beri istişare zemini hep oldu. Sık sık görüştük. Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmede birçok hususu ele alma imkanı oldu. 31 Mart Seçimlerinin çıkardığı tabloyu detaylı olarak ele aldık. Bu siyasi tabloda iktidar partisinin yaşadığı yenilgi sonrasında iktidar ve muhalefet cenahında ortaya çıkan gelişmeleri, Türkiye'nin genel siyasi gidişatı açısından ele aldık. Önümüzdeki dönem Türkiye'deki siyasi denklemin yeniden kurulduğu bir dönemdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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