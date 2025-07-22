Erbakan ve Davutoğlu'ndan İş Birliği Mesajı - Son Dakika
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Politika

Erbakan ve Davutoğlu'ndan İş Birliği Mesajı

Erbakan ve Davutoğlu\'ndan İş Birliği Mesajı
22.07.2025 20:39
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Yeniden Refah ve Gelecek Partisi liderleri, iktidarın kutuplaştırıcı politikalarına karşı birlikte çalışacak.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan beraberindeki heyetle birlikte Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasındaki görüşme, yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu, "Tek bir heyet gibi çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Şu konuda hepimizin herhangi bir siyasi hesap gözetmeksizin çalışması konusuna mutabık kaldık: İktidarın kutuplaştırıcı politikası karşısında toplumun bütününü kucaklayan, hepimizin değer verdiği, hepimizin referans aldığı ilkeleri koruyan bir muhafazakar muhalefetin oluşması. Bu çerçevede; bir araya geldiğimizde istişare ettiğimiz hususları tekrar gözden geçirdikten sonra partilerimiz arasındaki iş birliğinin herhangi bir limit, bir sınır olmaksızın ülkemizin, milletimizin menfaatine somut neler yapabiliriz sorusuna cevap verecek şekilde ilerletilmesi konusunda bir görüş birliğine vardık. Heyetlerimiz bu konuları daha detaylı olarak ele alacaklar. İki genel başkan olarak biz bu istişareler neticesinde hem iki parti arasında hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında diğer muhalefet partileri arasında nasıl bir iş birliği yapabileceğimizin detaylarını inşallah konuşacağız. İstişarelerimiz daha da yoğunlaşarak devam edecek. Siyasi partiler milletin geleceği için vardırlar. Önemli olan milletimizin önüne yeni bir ufuk ortaya koyabilmek, çizebilmek ve yeni alternatifler sunabilmek; dünyada gittikçe zalimleşen düzene karşı bölgemizde bütün ülkeleri kasıp kavuran jeopolitik depremler, İsrail saldırılarına karşı ve ülkemizde yoksullukla, yolsuzlukla mücadele eden mağdur olan geniş kitlelerin hakkını koruyacak şekilde güçlü alternatiflerin ortaya çıkmasını sağlamak. Her zaman olduğu gibi son derece sıcak samimi bir görüşme içinde toplantıda bunları ele aldık. Ben tekrar Sayın Erbakan'a çok değerli heyetine ki hepsi birbirinden kıymetli arkadaşlarımız. Bu güzel ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Açık yürekli istişarelerimizin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bundan sonra da daha sık görüşmeye devam edeceğiz" dedi.

'BÜYÜK BİR ETNİK AYRIŞMAYA YOL AÇACAĞINA İNANIYORUZ'

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Gelecek Partisi'ne bir iade-i ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu iade-i ziyaret çok sıcak ve samimi bir ortamda görüşmeye vesile oldu. Bundan dolayı da büyük bahtiyarlık duyuyoruz. Ev sahiplikleri için kendilerine ve heyetlerine teşekkürler ediyoruz. Bu görüşmede tabii ki Türkiye'nin gündemi özellikle siyasi gündem ele alındı ve bu görüşmenin çok yapıcı, çok samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleştiğini bir kez daha ifade etmek isterim. ve hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Değinmek istediğimiz diğer önemli bir hususta daha terörsüz Türkiye sürecinin tam olarak ne olduğu, ne kastedildiği, ne hedeflendiği bilinmeden birdenbire karşımızda Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı ortağının sözleriyle karşı karşıya kaldık. Efendim Cumhurbaşkanı'nın iki yardımcısı olsun, biri Alevi olsun, biri Sünni olsun, biri Kürt olsun, biri Alevi olsun şeklinde. Tabii biraz önce görüşmemizde de bu konu gündeme geldi. Büyük bir etnik ayrışmaya yol açacağına inanıyoruz ve son derece sakıncalı ifadeler olarak buluyoruz. Liyakati, eğitimi, ehliyeti, vatan millet sevgisini hepsini bir kenara bırakıp, bir kimsenin ırkıyla mı uğraşacağız? Buna göre mi Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkanı yardımcısı belirleyeceğiz? Öyleyse Cumhurbaşkanı da Türk olsun. Yardımcısı Alevi ve Kürt olsun. Bunun arkasından gelecek adım bu. Öyleyse bir Kürt vatandaşımız neden Cumhurbaşkanı olamasın. Bir Alevi vatandaşımız neden Cumhurbaşkanı olmasın? Bunun önünün tıkanması, bunun önünün kapatılmasına yol açacak bir yaklaşım. Bu bir ırkçılık ve mezhepçilik yaklaşımı olarak değerlendiriyoruz ve son derece mahsurlu buluyoruz. Tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet derken nereden nereye geldik diyoruz ve bu noktada bu sözü en çok tekrarlayan Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Sayın Bahçeli'nin bu ifadesi karşısındaki sessizliğini yadırgadığımızı ifade etmek istiyorum. Çünkü tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet sözünü en çok tekrar edenlerden birisi Sayın Cumhurbaşkanı'ydı. Ama Sayın Bahçeli böyle bir söz söylediği zaman tek millet olamadık mı? Bu neyin nesi demekten imtina ediyor ve sessizliği tercih ediyor. Biz Türkiye'nin tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan ilkesiyle yürümesinden yanayız" diye konuştu.

Fatih Erbakan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili, "Herhangi bir randevu talebi bizden şu ana kadar gerçekleşmedi. Oysaki biz sürecin başından beri sadece DEM Parti tarafından bilgilendirilmek yerine devlet tarafından da bilgilendirilmemiz gerektiğini, bunun sürecin sağlıklı işlemesi açısından önemli olduğunu ifade etmiştik. Tabii ki mecliste grubu olan partilerle MİT Başkanı'nın görüşmesi olumlu bir gelişme ancak bunu grubu olan olmayan diye bir ayrıma tabi tutmadan mecliste temsil edilen bütün partiler için yapılsaydı daha yerinde daha uygun olurdu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Erbakan ve Davutoğlu'ndan İş Birliği Mesajı - Son Dakika

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