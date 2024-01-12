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Erdal Beşikçioğlu, CHP Ankara İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika
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Erdal Beşikçioğlu, CHP Ankara İl Başkanlığını ziyaret etti

Ankara'nın Etimesgut Belediye Başkanı adaylığı için ismi geçen oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP Ankara İl Başkanlığını ziyaret etti. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Beşikçioğlu'nun Etimesgut'a aday gösterileceğini açıkladı. Beşikçioğlu ve Erkol, Etimesgut'a ilişkin projeleri görüştü ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdal Beşikçioğlu, belediye başkanlığını kazanması halinde oyunculuğa devam edeceğini belirtti.

Erdal Beşikçioğlu, CHP Ankara İl Başkanlığını ziyaret etti
12.01.2024 - 15:25,  Güncelleme: 15:28
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Ankara'nın Etimesgut Belediye Başkanı adaylığı için ismi geçen oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanlığını ziyaret etti. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Beşikçioğlu'nun Etimesgut'a aday gösterileceğini açıkladı.

Ankara'nın Etimesgut Belediye Başkanlığı için aday olacağı belirtilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP Ankara İl Başkanlığını ziyaret etti. Beşikçioğlu'nu CHP İl Başkanı Ümit Erkol karşıladı. Ziyarette Erdal Beşikçioğlu ile Erkol, Etimesgut'a ilişkin projeleri masaya yatırdı. Ardından kameralar karşısına geçen ikili, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP İl Başkanı Erkol yaptığı konuşmada, "Böyle bir aday tercihi yaparak doğru yaptığımı bir kez daha anlamış oluyorum. Ben muhtemelen 1 Nisan sabahı Etimesgut Belediyesinin önünde sizi bundan daha çok kamera karşılayacağını sanıyorum" dedi.

Ankara'da yavaş yavaş belediye başkan adaylarını açıkladıklarını hatırlatan Erkol, "Büyük ilçelerimizden bu seçimi kazanmaya yakın olduğumuz ve kazanacağımızı düşündüğümüz ilçelerden bir tanesi Etimesgut. Biz Behzat C.'nin Etimesgut'a çok yakışacağına yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

Beşikçioğlu ile bir değerlendirme yaptıklarını kaydeden Erkol, "Vali rolünün beklenen bir belediye başkanının tüm vasıflarını taşıdığını daha önceden ifade etmiştik. Gerçekten çok saygın ve kıymetli bir valiydi. İnanıyorum ki beş yılının sonunda o 'vali' rolünü geride bırakan bir belediye başkanlığı performansı sergileyecek" ifadelerini kullandı.

Erdal Beşikçioğlu ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile aralarında hiçbir problem olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mansur başkan benim için bambaşka bir yerde, çok değerli bir isim. Onun için de aynı şekilde düşünüldüğümü düşünüyorum. Televizyonda seyrettiği durumları ben yaşamadım açıkçası. Vay dedim ya siyasette enteresanmış yani. Mansur başkanımla benim bir sıkıntım olmaz. Mansur başkanın da benimle asla bir sıkıntısı olamaz. İkimiz de Ankaralıyız, iki Ankaralı, bu Ankara'ya çok yakışır."

Erdal Beşikçioğlu, belediye başkanlığını kazanmasının ardından oyunculuğu bırakmayacağını ve hobi olarak devam ettireceğini de belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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