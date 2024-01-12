Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut adaylığı için ilk kez konuştu: Tek başıma olabilir miyim diye ilk başta biraz korktum
CHP'de Ankara'nın Etimesgut Belediye Başkanlığına adaylığı açıklanan ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın tepkisini çektiği iddia edilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu adaylığı ile ilgili ilk kez konuştu. Beşikçioğlu, "Heyecanlıyım. Koca bir örgütle beraber hareket ediyorsunuz. İlk başta biraz korkmuştum, 'Tek başıma olabilir miyim acaba' diye" ifadelerini kullandı.
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12.01.2024 13:52:38. #1.13#
SON DAKİKA: Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut adaylığı için ilk kez konuştu: Tek başıma olabilir miyim diye ilk başta biraz korktum - Son Dakika