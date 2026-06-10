Efkan Ala: Erdoğan mazlumların sesi, hedef alınması tesadüf değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Efkan Ala: Erdoğan mazlumların sesi, hedef alınması tesadüf değil

10.06.2026 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarını hezeyan olarak nitelendirip, Erdoğan'ın Filistin davasında uluslararası hukuku ve insan haklarını savunan lider olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllardır Filistin meselesinde uluslararası hukuku, insan haklarını ve sivillerin korunmasını savunan liderdir. Mazlumların sesi olan, küresel adalet çağrısını kararlılıkla dile getiren bir liderin hedef alınması tesadüf değildir." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de on binlerce sivilin hayatını kaybetmesinden, şehirlerin yıkıma uğramasından, uluslararası hukukun sistematik ihlalinden sorumlu Binyamin Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarının hezeyandan ibaret olduğunu belirtti.

Bu açıklamaların yok hükmünde olduğunu ifade eden Ala, bölgeyi yıllardır savaş, işgal ve çatışma sarmalına sürükleyen politikaların mimarlarından olan Netanyahu'nun, insan hakları ve ahlak üzerinden başkalarına ders vermeye kalkışmasının uluslararası kamuoyunda hiçbir karşılığının bulunmadığını bildirdi.

Efkan Ala, şunları kaydetti:

"Bugün dünya vicdanı, Gazze'de yaşanan insanlık suçları karşısında sessiz kalmayan liderleri dikkatle takip etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllardır Filistin meselesinde uluslararası hukuku, insan haklarını ve sivillerin korunmasını savunan liderdir. Mazlumların sesi olan, küresel adalet çağrısını kararlılıkla dile getiren bir liderin hedef alınması tesadüf değildir. Netanyahu'nun açıklamaları ne Filistin halkının yaşadığı acıları görünmez kılabilir ne de uluslararası toplumun giderek büyüyen vicdani tepkisini susturabilir."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları, Filistin, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Efkan Ala: Erdoğan mazlumların sesi, hedef alınması tesadüf değil - Son Dakika

At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar
Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı’yı atadı Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı'yı atadı
Antalya’da SGK’ya rüşvet operasyonu: İl müdürü tutuklandı Antalya'da SGK'ya rüşvet operasyonu: İl müdürü tutuklandı
45 yaşındaki Daniel Güiza’dan kariyerinin 18. imzası 45 yaşındaki Daniel Güiza'dan kariyerinin 18. imzası
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı

17:33
Kılıçdaroğlu’nun “Sadece onu affetmem“ dediği Ali Mahir Başarır da disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu'nun "Sadece onu affetmem" dediği Ali Mahir Başarır da disipline sevk edildi
17:21
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
16:41
Netanyahu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
16:24
DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi
DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi
16:03
Dev bankadan altın fiyatları için “Yok artık“ dedirtecek tahmin
Dev bankadan altın fiyatları için "Yok artık" dedirtecek tahmin
15:46
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 18:15:39. #7.12#
SON DAKİKA: Efkan Ala: Erdoğan mazlumların sesi, hedef alınması tesadüf değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.