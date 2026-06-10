Efkan Ala: Erdoğan mazlumların sesi, hedef alınması tesadüf değil

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllardır Filistin meselesinde uluslararası hukuku, insan haklarını ve sivillerin korunmasını savunan liderdir. Mazlumların sesi olan, küresel adalet çağrısını kararlılıkla dile getiren bir liderin hedef alınması tesadüf değildir." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de on binlerce sivilin hayatını kaybetmesinden, şehirlerin yıkıma uğramasından, uluslararası hukukun sistematik ihlalinden sorumlu Binyamin Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarının hezeyandan ibaret olduğunu belirtti.

Bu açıklamaların yok hükmünde olduğunu ifade eden Ala, bölgeyi yıllardır savaş, işgal ve çatışma sarmalına sürükleyen politikaların mimarlarından olan Netanyahu'nun, insan hakları ve ahlak üzerinden başkalarına ders vermeye kalkışmasının uluslararası kamuoyunda hiçbir karşılığının bulunmadığını bildirdi.

Efkan Ala, şunları kaydetti:

"Bugün dünya vicdanı, Gazze'de yaşanan insanlık suçları karşısında sessiz kalmayan liderleri dikkatle takip etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllardır Filistin meselesinde uluslararası hukuku, insan haklarını ve sivillerin korunmasını savunan liderdir. Mazlumların sesi olan, küresel adalet çağrısını kararlılıkla dile getiren bir liderin hedef alınması tesadüf değildir. Netanyahu'nun açıklamaları ne Filistin halkının yaşadığı acıları görünmez kılabilir ne de uluslararası toplumun giderek büyüyen vicdani tepkisini susturabilir."