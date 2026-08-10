Erdoğan'dan AB'ye: Gümrük Birliği ve vize serbestisi vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Avusturya Şansölyesi Christian ile görüşmede) Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği’nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Avusturya Şansölyesi Christian ile görüşmede) Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım."
Kaynak: İHA
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