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Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (5) - Son Dakika

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (5)

17.11.2021 14:36
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (5)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sondaj filosuna dördüncü gemiyi eklediklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sondaj filosuna dördüncü gemiyi eklediklerini bildirdi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, Karadeniz'de keşfedilen gazı çıkarma ve karaya taşıma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Halihazırda 3 derin deniz sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle Akdeniz ve Karadeniz'deki arama sondaj çalışmalarını devam ettirdiklerini belirten Erdoğan, sondaj filosuna dördüncü geminin de eklendiğini açıkladı. Bu geminin, diğerlerinden farklı olarak yedinci nesil olarak adlandırılan en modern, en son teknoloji ile donatıldığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada bu geminin sınıfında toplam 5 gemi bulunuyor. Birine de biz sahibiz. Boyu 238 metre, eni 42 metre olan yeni gemimizle denizin 3 bin 665 metre derinliğine kadar sondaj yapabileceğiz. Hamdolsun artık sahip olduğumuz büyük sondaj filosuyla ülkemiz sınırları dışında da faaliyet gösterecek bir kapasiteye ulaştık. Ülkemize kazandırdığımız son teknolojiye sahip yeni gemimizin ülkemize, milletimize, enerji sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer alanlarda da umudu güçlendiren, çalışma şevkini artıran gelişmelere şahit olduklarını, bu gelişmelerin sonucu olarak birçok alanda yaşanan yetişmiş eleman sıkıntısını çözmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığının, sanayi bölgeleri ile işbirliği içinde yeni mesleki eğitim projelerine hız verdiğini söyledi.

Büyüyen ekonominin zamanla herkese ulaşacak kazançları ile insanların günlük hayatlarını etkileyen sıkıntılarından önümüzdeki dönemde birer birer kurtulmaya başlayacağını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yatırımın arttığı, üretimin arttığı, ihracatın arttığı, istihdamın arttığı, büyümenin rekor seviyelerde gerçekleştiği, cari açığın düştüğü bir ülkede ekonominin orta ve uzun vadede kötüye gitmesi mümkün mü? Siz, aksini söyleyen cahillere veya bize olan husumetleri gözlerini kör etmiş gafillere değil, reel ekonominin nabzının attığı yerlere bakın. Milletimiz muhalif, muvafık tüm kesimleri ile Türkiye'nin her sorunu gibi ekonomideki konjonktürel sıkıntıları da sadece AK Parti'nin çözebileceğine inanıyor ve bunu görüyor. Bize düşen sabırla, kararlılıkla, dirayetle hedeflerimize doğru yolumuza devam etmektir. Hiç kimse bozguncuların, kötümserlerin, karakter fukaralarının, çoğu da yanlış olan fitnelerine kulak asmasın.

Sizlerden bugüne kadar yaptıklarımızı, 2023 hedeflerimizi, 2053 vizyonumuzu milletimizle paylaşmaya devam etmenizi istiyorum. AK Parti kadroları olarak biz kararlı durdukça, ısrarla hakikatleri söyledikçe karşımızdakilerin oluşturmaya çalıştıkları felaket illüzyonu kendiliğinden bozulacaktır. İşte bunun için hep birlikte sahada olmamız, ulaşmadık tek bir insanımızı bırakmamamız noktasında dikkatli olmamız, gönül kazanmamız gerektiğini söylüyorum. Bu konuda hepinize güveniyorum."

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (5) - Son Dakika
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