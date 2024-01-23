ERDOĞAN, BELEDİYE BAŞKANINI ARAYIP BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nu arayarak, başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan, telefonda görüştüğü Fırıncıoğlu'ndan, yaşamını yitiren eşinin hastalığıyla ilgili bilgi alarak sabır diledi.

BAKAN TUNÇ, 'İDARİ SULH' ÇALIŞMASINI ANLATTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hatice Fırıncıoğlu'nun cenazesi sonrası Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından düzenlenen, 'Ombudsman Bartınlılarla buluşuyor' toplantısına katıldı. Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Bakan Tunç'un yanı sıra Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Zonguldak Milletvekili Ahmet Çokakoğlu ve muhtarlar katıldı.

Programda konuşan Bakan Tunç, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun bireyler ve toplum arasında köprü görevi gördüğünü ifade etti. Tunç, son 21 yılda temek hak ve özgürlüklerin genişletilmesi için önemli adımlar atıldığını belirterek, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun da temel hak ve hürriyetlere ulaşılması konusunda önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Yine uygulamaya koyduğumuz diğer alanlar arabuluculuk dediğimiz, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri dediğimiz vatandaşlarımızın adliyeye başvurmadan arabulucu yoluyla hakkına daha az masrafla, daha hızlı kavuşabilmesi anlamında özellikle uygulamaya koyduğumuz önemli çalışmalar var. Diğer yandan bunların daha bitmediğini söylüyoruz. Vatandaşlarımızın idareden alacakları, kamudan alacakları noktasında dava açmadan idareye başvurarak, bir komisyon marifetiyle o komisyonun vereceği karar doğrultusunda alacağını alabilmesine yönelik bir çalışmamız daha var. Bu da 'İdari Sulh' dediğimiz bir çalışma. O çalışmada da kanun taslağı çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız ve vatandaşlarımızın kendi iradesiyle cebelleşmeden, mahkemeye düşmeden alacağına daha çabuk kavuşabilmesi anlamında önemli bir uygulamayı inşallah milletvekillerimizin takdirleriyle gerçekleştirmiş olacağız."