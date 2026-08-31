Erdoğan Bişkek'te Aliyev ve Mirziyoyev ile görüştü - Son Dakika
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Erdoğan Bişkek'te Aliyev ve Mirziyoyev ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın gerçekleştirilecek zirve marjında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Üç liderin ülkeler arasındaki ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeleri ele aldığı görüşmeden samimi görüntüler de kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

Şanghay İşbirliği Örgütü, Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Dış Politika, Kırgızistan, Özbekistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan Bişkek'te Aliyev ve Mirziyoyev ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan Bişkek'te Aliyev ve Mirziyoyev ile görüştü - Son Dakika
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