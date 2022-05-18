Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı tepkilerine "yanıt": Gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı - Son Dakika
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Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı tepkilerine "yanıt": Gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı

18.05.2022 12:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin Atatürk Havalimanı'nın yıkımına yönelik yaptığı eleştirilerle ilgili konuştu. Erdoğan'ın "Gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı, kendilerine 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

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Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı tepkilerine 'yanıt': Gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı - Son Dakika


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12:47 Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı tepkilerine "yanıt": Gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı
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