Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı tepkilerine "yanıt": Gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı
18.05.2022 12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin Atatürk Havalimanı'nın yıkımına yönelik yaptığı eleştirilerle ilgili konuştu. Erdoğan'ın "Gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı, kendilerine 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı" şeklindeki sözleri dikkat çekti.
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18.05.2022 13:02:07. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı tepkilerine "yanıt": Gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı - Son Dakika