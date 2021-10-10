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Erdoğan'dan dikkat çeken seçim mesajı: Aziz milletim kararını vermiş durumda - Son Dakika

Erdoğan'dan dikkat çeken seçim mesajı: Aziz milletim kararını vermiş durumda

10.10.2021 10:07

Erdoğan, partisinin Başakşehir İlçe Danışma Meclisi toplantısında iddialı sözler söyledi. Erdoğan, "Millet, AK Parti'den birçok şeyler bekliyor. 'AK Parti varsa biz varız' diyorlar ve yola da AK Parti ile beraber devam kararını benim aziz milletim vermiş durumda" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Başakşehir İlçe Danışma Meclisi toplantısına telefonla bağlanarak partililerine seslendi. Bakan Soylu'nun bizzat katıldığı kongrede AK Partililere selamlarını ileten Cumhurbaşkanı, Adana'da Çukurova Üniversitesi'ndeki açılış törenleri ve Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi'nin temel atma töreninde olduğunu söyledi.

"AZİZ MİLLETİMİZ KARARINI VERMİŞ DURUMDA"

Konuşmasında milletin tercihinin AK Parti yönünde olduğunu belirten Erdoğan, "Millet, AK Parti'den birçok şeyler bekliyor. 'AK Parti varsa biz varız' diyorlar ve yola da AK Parti ile beraber devam kararını benim aziz milletim vermiş durumda. Onun için de 'Durmak yok, yola devam' diyoruz. Çok çalışacağız ve 2023 inşallah bu milletin geleceğe yönelik karar yılı olacaktır. Bu kararda Başakşehir en önemli unsurlarından bir tanesidir" dedi.

"BAŞAKŞEHİR GÜÇLÜ OLARAK YOLUNA DEVAM EDECEKTİR"

Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah yar ve yardımcımız olsun. Ben inanıyorum ki Başakşehir, bugüne kadar nasıl güçlü olarak hep imzasını attıysa bundan sonra da yine güçlü olarak yoluna devam edecektir. Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan dikkat çeken seçim mesajı: Aziz milletim kararını vermiş durumda

Çukurova Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'dan dikkat çeken seçim mesajı: Aziz milletim kararını vermiş durumda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'dan dikkat çeken seçim mesajı: Aziz milletim kararını vermiş durumda - Son Dakika
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