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Erdoğan'dan Eurofighter açıklaması: Bu uçakları bize verirlerse verirler, vermezlerse çalacağımız kapı mı yok? - Son Dakika

Erdoğan'dan Eurofighter açıklaması: Bu uçakları bize verirlerse verirler, vermezlerse çalacağımız kapı mı yok?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'dan tedariki planlanan Eurofighter Typhoon savaş uçaklarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Almanya dönüşü uçakta konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Şansölye Eurofighter konusuna hiç girmedi. Yani 'veririz vermeyiz' noktasında yorum yapmadı. Biz zaten cevabımızı açık bir şekilde verdik. Bu uçakları bize verirlerse verirler, vermezlerse çalacağımız kapı mı yok? Çok." ifadelerini kullandı.

18.11.2023 22:05  - Güncelleme: 22:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'dan alınması planlanan Eurofighter Typhoon savaş uçaklarına ilişkin konuştu. Erdoğan, "Bu uçakları bize verirlerse verirler, vermezlerse çalacağımız kapı mı yok? Çok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'daki temasları sonrası yurda dönüşte, uçakta bulunan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ERDOĞAN'A EUROFİGHTER SAVAŞ UÇAĞI TEDARİKİ SORUSU

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in "Eurofighter" konusundaki açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenledikleri ortak basın toplantısından sonra görüşleri soruldu.

Erdoğan'dan Eurofighter açıklaması: Bu uçakları bize verirlerse verirler, vermezlerse çalacağımız kapı mı yok?

"VERMEZLERSE ÇALACAĞIMIZ KAPI ÇOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eurofighter tedarikine ilişkin olarak, "Bu konuda, basın toplantısındaki medya mensubunun bize ne dediğini gördünüz. Bunların bakışı o. Ama Şansölye Eurofighter konusuna hiç girmedi. Yani 'veririz vermeyiz' noktasında yorum yapmadı. Biz zaten cevabımızı açık bir şekilde verdik. Bu uçakları bize verirlerse verirler, vermezlerse çalacağımız kapı mı yok? Çok. İşte biliyorsunuz hava savunma sistemlerinde S400'den önce hangi adımlar atıldı? Amerika vermesi gereken hava savunma sistemlerini vermedi, biz de Rusya'dan S400 aldık. Şu anda S400'lerimiz var. Çok daha güçlü bir şekilde yola inşallah devam edeceğiz. Bizler kendi silahlarını üreten ve kullanan bir ülke olma yolunda ilerliyoruz. Savaş uçakları noktasında da ihtiyacımızı kalıcı olarak karşılayacak adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ALMANYA'YI RAZI ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORLAR"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Eurofighter Typhoon" tedariki için çalışmalarının olduğunu belirterek, "Bu uçaklar İngiltere, Almanya ve İspanya ile ilgili. Hem İngiltere hem İspanya 'evet' diyor, şimdi Almanya'yı razı etmek için onlar çalışıyorlar. O sorunu İngiltere ve İspanya 'Biz çözeceğiz' diyorlar. Olursa 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz." demişti.

Erdoğan'dan Eurofighter açıklaması: Bu uçakları bize verirlerse verirler, vermezlerse çalacağımız kapı mı yok?

EUROFİGHTER SAVAŞ UÇAĞI

Eurofighter Typhoon, Avrupa Birliği yapımı çok amaçlı, 4.5 nesil, çift motorlu, delta kanatlı, çok rollü savaş uçağıdır. Tasarımı Fransız Dassault Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Rus MiG 1.44 uçakları temel alınarak yapılmıştır. Çeviklik ve gelişmiş elektronik sistemleri en belirgin özelliklerindendir.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Erdoğan'dan Eurofighter açıklaması: Bu uçakları bize verirlerse verirler, vermezlerse çalacağımız kapı mı yok? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'dan Eurofighter açıklaması: Bu uçakları bize verirlerse verirler, vermezlerse çalacağımız kapı mı yok? - Son Dakika
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