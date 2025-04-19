Erdoğan\'dan Özgür Özel\'e \'kazma\' yanıtı: Meyhane ağzıyla konuşmak siyaset yapmak değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik "Ana muhalefetin genel başkanı Bakanlarımıza dil uzatıyor. Meyhane ağzıyla konuşmak siyaset yapmak değildir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

ÖZEL'E KAZMA YANITI

Konuşmasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin için 'kazma' ifadesini kullanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösteren Erdoğan, "İstanbul için harcanması gereken kaynakların kimlere peşkeş çekildiği tek tek deşifre oluyor. Normalde haya duygusu olan birinin insan içine çıkmaması lazım. Ama bakıyorsunuz ana muhalefet genel başkanı sağa sola ahlak dersi veriyor. Yolsuzlukların peşine düşen yargı mensuplarına hakaret edip bakanlarımıza dil uzatıyor" ifadelerini kullandı.

"MEYHANE AĞZIYLA KONUŞMAK SİYASET DEĞİLDİR"

"Meyhane ağzı ile konuşmak siyaset yapmak değildir. İşittiklerimiz karşısında onun adına biz utanıyoruz" diyen Erdoğan, "Üslubu ile duruşu ile, kullandığı dil ile topluma örnek olması gereken siyasetçilerin tehdit ile hakaret ile gündeme gelmesinden onlar adına biz rahatsız oluyoruz. Bu düzeyde siyaset yapmayı, milletimize ve temsil ettiğimiz makama hürmetsizlik olarak görüyoruz. Bizim boş sözlerle oyalanacak zamanımız yok. Bizim gündemimiz hedefimiz belli. Biz Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme derdindeyiz. Biz milletin refahını huzurunu gelirini artırma peşindeyiz. Yeni bir dünya kurulurken bu küresel sistemde hak ettiği yerde olsun diye uğraşıyoruz" diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilerde gözaltına alınıp tutuklanan öğrencilerle ilgili şunları söylemişti: "Ben elinde balta taşıyan bir genç görmedim. Ama bu ülkenin başında, Milli Eğitim Bakanı olarak kifayetsiz, yeteneksiz, kötü niyetli birini görüyorum. İnsanda birazcık utanma olur. Türkiye'nin en başarılı evlatlarını içeri atacaksın sonra da onların elinde balta var diyeceksin. Onların elinde balta yok ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın başında bir kazma var kazma!"