Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'kazma' yanıtı: Meyhane ağzıyla konuşmak siyaset yapmak değildir - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'kazma' yanıtı: Meyhane ağzıyla konuşmak siyaset yapmak değildir

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin için 'kazma' ifadesi kullanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Erdoğan, ''Ana muhalefetin genel başkanı bakanlarımıza dil uzatıyor. Meyhane ağzıyla konuşmak siyaset yapmak değildir'' ifadelerini kullandı.

19.04.2025 17:45
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Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik "Ana muhalefetin genel başkanı Bakanlarımıza dil uzatıyor. Meyhane ağzıyla konuşmak siyaset yapmak değildir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

ÖZEL'E KAZMA YANITI

Konuşmasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin için 'kazma' ifadesini kullanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösteren Erdoğan, "İstanbul için harcanması gereken kaynakların kimlere peşkeş çekildiği tek tek deşifre oluyor. Normalde haya duygusu olan birinin insan içine çıkmaması lazım. Ama bakıyorsunuz ana muhalefet genel başkanı sağa sola ahlak dersi veriyor. Yolsuzlukların peşine düşen yargı mensuplarına hakaret edip bakanlarımıza dil uzatıyor" ifadelerini kullandı.

"MEYHANE AĞZIYLA KONUŞMAK SİYASET DEĞİLDİR"

"Meyhane ağzı ile konuşmak siyaset yapmak değildir. İşittiklerimiz karşısında onun adına biz utanıyoruz" diyen Erdoğan, "Üslubu ile duruşu ile, kullandığı dil ile topluma örnek olması gereken siyasetçilerin tehdit ile hakaret ile gündeme gelmesinden onlar adına biz rahatsız oluyoruz. Bu düzeyde siyaset yapmayı, milletimize ve temsil ettiğimiz makama hürmetsizlik olarak görüyoruz. Bizim boş sözlerle oyalanacak zamanımız yok. Bizim gündemimiz hedefimiz belli. Biz Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme derdindeyiz. Biz milletin refahını huzurunu gelirini artırma peşindeyiz. Yeni bir dünya kurulurken bu küresel sistemde hak ettiği yerde olsun diye uğraşıyoruz" diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilerde gözaltına alınıp tutuklanan öğrencilerle ilgili şunları söylemişti: "Ben elinde balta taşıyan bir genç görmedim. Ama bu ülkenin başında, Milli Eğitim Bakanı olarak kifayetsiz, yeteneksiz, kötü niyetli birini görüyorum. İnsanda birazcık utanma olur. Türkiye'nin en başarılı evlatlarını içeri atacaksın sonra da onların elinde balta var diyeceksin. Onların elinde balta yok ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın başında bir kazma var kazma!"

Erdoğan\'dan Özgür Özel\'e \'kazma\' yanıtı: Meyhane ağzıyla konuşmak siyaset yapmak değildir
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Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Özgür Özel, Politika, Siyaset, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'kazma' yanıtı: Meyhane ağzıyla konuşmak siyaset yapmak değildir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Szka788304:
    Bu tipleri takip edenler birde halka koyun trol demezler mi kahroluyor insan bunca yapılan hizmete karşı hepsini topla bir marmaray yapamaz adam rakı 140 tl olacak diye vaad ediyor vizyona bak doğal afet sonrası ekonomi etkilenir 149 192 Yanıtla
  • Emekli Tahminci:
    Hadi kazma bir ise yarar bunlar kazma bile olamazlar ancak baskalarinin ipinde oynatilan kukla olurlar,isleri bu kendileri olamazlar 188 96 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Ulan bu özel, kazma değil, kürek değil, süpürge değil, boş çöp kovası. 130 129 Yanıtla
    Turgut Yıldız:
    Ramazan sen nesin trolll 23 11
  • Emir Arslan:
    Hiçmi gururunuz yok sizin ingilizlere yalvarıp tüekiyeye müdahale etmiyorsunuz diyen birisi bence türk düşmanıdır..zaten başkasının kuklası olan haindir 95 114 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    milletine srtuk diyen sayin cumhur baskanimiz mi soyluyor bunu ben anlamadim? 128 71 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Özgür özel chp genel başkanı olmamış olsaydı chpliler ona cahil diye alaya alırdılar..ama chpli olmayan herkes alaya alıyor artık.çünkü gerçekten siyaseti bilmeyen birisi 80 109 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Şişede durduğu gibi durmuyor 86 56 Yanıtla
  • Davut Kochan:
    bütün CHP'li seçmenlere sesleniyorum sizde dedeleriniz gibi CHP iktidarını görmeden ölüp gideceksin ?? 62 77 Yanıtla
    ferudun ozmen:
    Bende bütün ampul parti seçmenine sesleniyorum Allahın verdiği aklı arada sırada olsa kullanmayı düşünün koyun gibi nereye kadar böyle devam edeceksiniz. Ülkede olanı biteni sağır sultan bile duydu gördü bir siz koyunlar görmedi duymadı yazık çok yazık. 21 11
    Murat ÇAMUR:
    21 aralıkta ki gibi rezil rüsva olmaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim 3 0
  • 2025Nisre.:
    reiz Sana guveniyoruz ekonomi 200 ülkeden sondan 10. ama eminim ki bu eski Türkiye gibi ilk 100 e girecek ama ekonomi bilen birileri ile has bu arada NAS ne oldu iptal mi geldi 91 30 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Sıyesette ne konuşuluyor herkes bılıyor kımse magdur edebıyatı yapmasın 71 10 Yanıtla
  • astronot marslı:
    meyhanede yı katmasaydın 36 36 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Surtuk ve perdesiz ev ne olacak 34 27 Yanıtla
  • sus ceo:
    Seçimlerde yapılan mitingde kendine oy vermeyenlere terörist diyen kimdi. 31 21 Yanıtla
  • sus ceo:
    Seçimlerdeki mitingde kendine oy vermeyenlere çöp diyen kimdi 27 15 Yanıtla
  • sus ceo:
    Seçimlerdeki mitingde kendine oy vermeyenlere cibilliyetsiz diyen kimdi 32 7 Yanıtla
  • Bilal Akarsu:
    Özgür abi İngiltere'den ve natodan yardım iste böyle laf atmakla olmaz. 16 23 Yanıtla
  • Yesim Tuğrul Akdag:
    Kazma ne işe yarar ?KAZMA”geleneksel olarak madencilik, tarım ve inşaat işlerinde sert ve kayalık yüzeyleri kırmak için kullanılır. Ö.Özel’in KAZMA kelimesini mecazi anlamda kullandığı çok belli ama bu aralar siyasi platformdaki hiç kimse seviye düşünmüyor ki….:: 27 11 Yanıtla
  • Seka Sijaric:
    Yahu reis millete etiğin hakaretleri ne çabuk unuttun birde CHP ye laf ediyorsun vallahi çok komiksin artık 24 11 Yanıtla
  • Timbakunda Kwami:
    Reis taşı gediğine koymuş ?? 7 6 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    YİĞİT ÖLÜR ŞANI KALIR..CAHİL ÖLÜR EDEPSİZLİKLERİ KALIR...BU KADAR BASİT . 8 4 Yanıtla
  • Yusuf Duman:
    Reyis siyaset okulu qc CHP ye siyaset dersi var sen 25 yililk partisin CHP'de 80 yililk parti CHP boş tencere 5 5 Yanıtla
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