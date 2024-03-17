Erdoğan'dan çıraklık mağdurlarının sloganlarına tepki: Bu adımlar yanlış - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Erdoğan'dan çıraklık mağdurlarının sloganlarına tepki: Bu adımlar yanlış

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya mitinginde EYT staj ve çıraklık mağdurlarının attığı 'Çırağa müjde' sloganlarına yanıt verdi. Erdoğan, 'Çırağa müjde olmaz, kalfaya ustaya müjde olur. Onun için de bu adımlar yanlış adımlar.' dedi ve Konyalılara sadakat çağrısı yaptı.

17.03.2024 15:19  Güncelleme: 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili mitinglerine devam eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan Konya'da vatandaşlara seslendi. Miting sırasında "Çırağa müjde" sloganlarının yükselmesi üzerine bir süre sessiz kalan Erdoğan, daha sonra "Arkadaşlar, çırağa müjde olmaz." dedi.

"ÇIRAĞA MÜJDE" SLOGANLARINA ERDOĞAN'DAN TEPKİ

Konya'daki AK Parti mitingine EYT sürecinde staj ve çıraklıkları nedeniyle sigorta kayıtları olmadığı için emekli olamayan vatandaşların sloganları damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında "Çırağa müjde" sloganları duyulurken Erdoğan'ın verdiği tepki dikkat çekti.

Erdoğan, sloganları atan vatandaşlara seslenerek "Arkadaşlar, çırağa müjde olmaz, kalfaya ustaya müjde olur. Onun için de bu adımlar yanlış adımlar." dedi.

"SEN BİZİ DİNLE"

"Konya'ya, Konyalıya sadakat, siz bu sadakati bozmayın." diyen Erdoğan, mitinge katılan bir vatandaşın konuyla ilgili konuşması üzerine "Sen bizi dinle! Konya'nın 31 Mart'ta da rekor bir oyla belediyecilikte tarih yazacağını, sancağı da en yükseğe çıkaracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan\'dan çıraklık mağdurlarının sloganlarına tepki: Bu adımlar yanlış

Recep Tayyip Erdoğan, Konya, EYT, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'dan çıraklık mağdurlarının sloganlarına tepki: Bu adımlar yanlış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:38 Canlı anlatım Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
15:19 Erdoğan’dan çıraklık mağdurlarının sloganlarına tepki: Bu adımlar yanlış Erdoğan'dan çıraklık mağdurlarının sloganlarına tepki: Bu adımlar yanlış
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Konya’da gövde gösterisi Seçim mitingine 110 bin kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da gövde gösterisi! Seçim mitingine 110 bin kişi katıldı
14:00 Bakan Şimşek: Bakanlıklara personel alımına izin vermiyoruz Bakan Şimşek: Bakanlıklara personel alımına izin vermiyoruz
11:34 Bahçeli’den “Son seçimim“ diyen Erdoğan’a: Ayrılamazsın Bahçeli'den "Son seçimim" diyen Erdoğan'a: Ayrılamazsın
14:59 Yasa dışı bahis firarisi Übeyit Bartin yakalandı Yasa dışı bahis firarisi Übeyit Bartin yakalandı
14:45 Gazeteci Ali Sirmen, 84 yaşında hayatını kaybetti Gazeteci Ali Sirmen, 84 yaşında hayatını kaybetti
14:12 Ahmet Türk’ten “AK Parti ile görüşüyor musunuz“ sorusuna yanıt: Resmi görüşmelerimiz yok ama Meclis’ten isimlerle görüşüyoruz Ahmet Türk'ten "AK Parti ile görüşüyor musunuz?" sorusuna yanıt: Resmi görüşmelerimiz yok ama Meclis'ten isimlerle görüşüyoruz
13:28 Devlet Bahçeli 11. kez MHP Genel Başkanı seçildi Devlet Bahçeli 11. kez MHP Genel Başkanı seçildi
13:09 Batman’da aldatma şüphesinde 2 ölü Batman'da aldatma şüphesinde 2 ölü
12:53 Van’da kilolarca kaçak altın ele geçirildi Piyasa değeri 215 milyon TL Van'da kilolarca kaçak altın ele geçirildi! Piyasa değeri 215 milyon TL
12:08 Bakan Şimşek enflasyondaki düşüş için net tarih verdi Bakan Şimşek enflasyondaki düşüş için net tarih verdi
11:47 Aci ailesini yıkan ikinci ölüm Kamyon şoförü serbest bırakıldı, baba yaşananlara isyan etti Aci ailesini yıkan ikinci ölüm! Kamyon şoförü serbest bırakıldı, baba yaşananlara isyan etti
11:16 Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamı ziyaret eden kız öğrencilerin yüzlerini sansürledi Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamı ziyaret eden kız öğrencilerin yüzlerini sansürledi
09:39 Mustafa Destici’den Bakan Şimşek’e emekliler için çağrı: Elini vicdanına koy Mustafa Destici'den Bakan Şimşek'e emekliler için çağrı: Elini vicdanına koy
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2024 15:59:26. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan'dan çıraklık mağdurlarının sloganlarına tepki: Bu adımlar yanlış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement