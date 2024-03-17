Erdoğan\'dan çıraklık mağdurlarının sloganlarına tepki: Bu adımlar yanlış

Politika

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili mitinglerine devam eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan Konya'da vatandaşlara seslendi. Miting sırasında "Çırağa müjde" sloganlarının yükselmesi üzerine bir süre sessiz kalan Erdoğan, daha sonra "Arkadaşlar, çırağa müjde olmaz." dedi.

"ÇIRAĞA MÜJDE" SLOGANLARINA ERDOĞAN'DAN TEPKİ

Konya'daki AK Parti mitingine EYT sürecinde staj ve çıraklıkları nedeniyle sigorta kayıtları olmadığı için emekli olamayan vatandaşların sloganları damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında "Çırağa müjde" sloganları duyulurken Erdoğan'ın verdiği tepki dikkat çekti.

Erdoğan, sloganları atan vatandaşlara seslenerek "Arkadaşlar, çırağa müjde olmaz, kalfaya ustaya müjde olur. Onun için de bu adımlar yanlış adımlar." dedi.

"SEN BİZİ DİNLE"

"Konya'ya, Konyalıya sadakat, siz bu sadakati bozmayın." diyen Erdoğan, mitinge katılan bir vatandaşın konuyla ilgili konuşması üzerine "Sen bizi dinle! Konya'nın 31 Mart'ta da rekor bir oyla belediyecilikte tarih yazacağını, sancağı da en yükseğe çıkaracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.