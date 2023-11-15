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Erdoğan'dan vakıf kurup ofis açacağı iddia edilen Kılıçdaroğlu'na olay "mutfak" göndermesi - Son Dakika

Erdoğan'dan vakıf kurup ofis açacağı iddia edilen Kılıçdaroğlu'na olay "mutfak" göndermesi

15.11.2023 13:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada 13 yıl sonra genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'nu da unutmadı. CHP kurultayında kaybetmesinin ardından bir vakıf kurup çalışma ofisi açacağı öne sürülen Kılıçdaroğlu'nu seçim döneminde yayınladığı mutfak videoları üzerinden vuran Erdoğan, ''İnşallah mutfağı unutmamıştır'' ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de koltuğu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'nu da unutmadı. Bir vakıf kurup çalışma ofisi açacağı iddia edilen Kılıçdaroğlu'na seçim döneminde yayınladığı mutfak videoları üzerinden yüklenen Erdoğan, "Bugün recmettikleri genel başkanları ofis açmış. Orada inşallah mutfağı da unutmamıştır" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN GRUP TOPLANTISINDA KILIÇDAROĞLU'NU DA UNUTMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, kurultayda kaybetmesinin ardından bir vakıf kurup çalışma ofisi açacağı öne sürülen Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslendi.

SEÇİM DÖNEMİNDEKİ MUTFAK VİDEOLARI ÜZERİNDEN YÜKLENDİ

Kılıçdaroğlu'nu hezimete uğradığı cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde yayınladığı mutfak videoları üzerinden vuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün recmettikleri genel başkanları ofis açmış. Orada inşallah mutfağı da unutmamıştır" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP'de 13 yıl sonra genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya yeni bir vakıf kuracağı ya da faaliyette olan bir vakfın yönetimini devralacağı iddia edilmişti. Kılıçdaroğlu tarafından yönetilecek olan vakfın hem İstanbul'da hem de Ankara'da birer ofisi bulunacağı öne sürülmüştü.

Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'dan vakıf kurup ofis açacağı iddia edilen Kılıçdaroğlu'na olay 'mutfak' göndermesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'dan vakıf kurup ofis açacağı iddia edilen Kılıçdaroğlu'na olay "mutfak" göndermesi - Son Dakika
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