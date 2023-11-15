Erdoğan'dan vakıf kurup ofis açacağı iddia edilen Kılıçdaroğlu'na olay "mutfak" göndermesi

AK Parti'nin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de koltuğu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'nu da unutmadı. Bir vakıf kurup çalışma ofisi açacağı iddia edilen Kılıçdaroğlu'na seçim döneminde yayınladığı mutfak videoları üzerinden yüklenen Erdoğan, "Bugün recmettikleri genel başkanları ofis açmış. Orada inşallah mutfağı da unutmamıştır" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, kurultayda kaybetmesinin ardından bir vakıf kurup çalışma ofisi açacağı öne sürülen Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslendi.
Kılıçdaroğlu'nu hezimete uğradığı cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde yayınladığı mutfak videoları üzerinden vuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün recmettikleri genel başkanları ofis açmış. Orada inşallah mutfağı da unutmamıştır" dedi.
CHP'de 13 yıl sonra genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya yeni bir vakıf kuracağı ya da faaliyette olan bir vakfın yönetimini devralacağı iddia edilmişti. Kılıçdaroğlu tarafından yönetilecek olan vakfın hem İstanbul'da hem de Ankara'da birer ofisi bulunacağı öne sürülmüştü.
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