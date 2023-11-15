Erdoğan'dan vakıf kurup ofis açacağı iddia edilen Kılıçdaroğlu'na olay "mutfak" göndermesi

NE OLMUŞTU?

CHP'de 13 yıl sonra genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya yeni bir vakıf kuracağı ya da faaliyette olan bir vakfın yönetimini devralacağı iddia edilmişti. Kılıçdaroğlu tarafından yönetilecek olan vakfın hem İstanbul'da hem de Ankara'da birer ofisi bulunacağı öne sürülmüştü.