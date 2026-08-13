Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'ni Kabul Etti - Son Dakika
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Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'ni Kabul Etti

Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti\'ni Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı basına kapalı kabul etti. Görüşmede AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşme yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'ni Kabul Etti - Son Dakika

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