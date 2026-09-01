Erdoğan: Gazze ve Lübnan'ı Unutmamalıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barışı konuşurken İsrail’in saldırıları nedeniyle çoluk-çocuk ve kadın 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze’yi ve Lübnan’ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoluk-çocuk ve kadın 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir" dedi.
Kaynak: İHA
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