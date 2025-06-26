Erdoğan: \'Hürmüz Boğazı\'nın kapatılması iddialarına asla ihtimal vermiyoruz\'

CUMHURBAŞKANI Erdoğan Hollanda dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması iddiaları ve ABD ile F-35 uçaklarıyla ilgili yürütülen görüşmelere de değindi.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması iddialarına yönelik bir soruya yanıt veren Erdoğan, "Bizim doğalgazımızı kesme gibi bir durumun olacağına asla ihtimal dahi vermiyoruz. Şu anda bizim İran'dan doğalgazımız geliyor. Herhangi bir sıkıntımız yok" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili görüşmesine ilişkin soruları da yanıtlayarak, "Biz F-35'lerden de vazgeçmiş değiliz. F-35 programı, teknik olduğu kadar siyasi bir süreçtir. Türkiye haksız yere program dışı bırakılmıştır. Sayın Trump ile yaptığımız görüşmelerde konuyu ele aldık, teknik düzeyde görüşmelere başlandı. İnşallah ilerleme sağlayacağız" diye konuştu.