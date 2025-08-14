Erdoğan imzaladı, TSK\'da 185 üst rütbelinin yeri değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarda, 14 Ağustos 2025 tarihli atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda dikkat çeken atamalar gerçekleşti.
Atama kararlarına göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 119 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 35 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 31 generalin görev yerleri ve konumları değişti.
Orgeneral Bahtiyar Ersay, 1. Ordu Komutanlığına atanırken Korgeneral Topaloğlu 2. Ordu Komutanı olarak Orgeneral Dalkıran ise Muharip Hava Kuvveti Komutanı olarak atandı.
Öne çıkan atamalar şöyle:
Orgeneral Bahtiyar Ersay – 1. Ordu Komutanı
Korgeneral Zorlu Topaloğlu – 2. Ordu Komutanı
Orgeneral Kemal Yeni – 3. Ordu Komutanı
Orgeneral Levent Ergün – Genelkurmay II. Başkanı
Orgeneral Rafet Dalkıran – Muharip Hava Kuvveti Komutanı
Atamalar, 2025 Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararlarının ardından yapılırken, yeni komuta kademesinin görevine önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.
