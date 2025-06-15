Erdoğan'ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama

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Erdoğan\'ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı\'ndan yalanlama
15.06.2025 16:00  Güncelleme: 16:34
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Erdoğan\'ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı\'ndan yalanlama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir programda giydiği ayakkabının fiyatı ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere İletişim Başkanlığı'ndan yanıt geldi. Açıklamada ayakkabının fiyatının 250 bin TL olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığına vurgu yapılırken "Cumhurbaşkanımızın giydiği ayakkabı tamamen yerli bir üreticinin ürünüdür" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir programda giydiği ayakkabının İtalyan olduğu ve fiyatının ise 5550 euroyu (250 bin TL) bulduğuna yönelik iddia bazı basın yayın organlarında yer aldı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN YALANLAMA GELDİ

Söz konusu iddialara İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'giydiği ayakkabının yabancı bir markanın ürünü ve fiyatının 5.550 Euro olduğu' yönündeki iddialar dezenformasyon ürünüdür" ifadeleri yer aldı.

"TAMAMEN YERLİ BİR ÜRETİCİNİN ÜRÜNÜDÜR"

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı; "Sayın Cumhurbaşkanımızın giydiği ayakkabı, iddia edildiği gibi yabancı bir markaya ait olmayıp, tamamen yerli bir üreticinin ürünüdür. Dolayısıyla ayakkabının iddia edilen marka veya fiyatla bir ilgisi bulunmamaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, milli sanayimizin gelişimine liderlik etmekte, Türkiye'nin yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak adımları desteklemektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Erdoğan'ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama
Erdoğan'ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama

Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Burhan Erdoğan:
    iyide gerçek fiyatını aciklasaydiniz o zaman 52 18 Yanıtla
  • Hakan Şentürk:
    Bu adam kadar çalışın o zaman ben sizin götünüzü göreyim bu adam değil 250.000 500.000 milyonluk ayakkabıyı bile hak ediyor 21 39 Yanıtla
  • ci Ayen:
    kesin öyledir 29 11 Yanıtla
  • Szka788304:
    bunlar mal mülk edebiyatı ile siyaset yaptığını sanıyor sor hepsi Atatürkçü yüz derler döneminde yaşasalar saorana yat saray derlerdi 12 14 Yanıtla
  • hüseyin güner:
    daha fazla sıkıntılı günler gelecek savaş yüzünden yukarıda hayat güzel geçiyor belli 9 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Erdoğan'ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama - Son Dakika
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