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Erdoğan'dan olaylı ziyaretle ilgili ilk yorum: Blinken 'İsrail'e bir Yahudi olarak geldim' derse bunun karşılığı olur - Son Dakika

Erdoğan'dan olaylı ziyaretle ilgili ilk yorum: Blinken 'İsrail'e bir Yahudi olarak geldim' derse bunun karşılığı olur

10.11.2023 10:17  - Güncelleme: 10:31

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a Ankara ziyareti sırasında önce apronda sonrasında ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından ayar verilmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Blinken ile bir araya gelmeyi reddeden Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak ''ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in en büyük hatası en başta oldu. İsrail'e gittiğin zaman, ''Ben buraya ABD Dışişleri Bakanı olmanın yanında bir Yahudi olarak geldim.'' dersen bunun da bir karşılığı olur'' diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye'ye inişinde apronda herhangi bir üst düzey yetkili tarafından karşılanmaması ve mevkidaşı Hakan Fidan'ın görüşme sırasında üst üste verdiği ayarlar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Blinken ile görüşmeyi reddederek Rize'ye ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili ilk kez konuşarak, "ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in en büyük hatası en başta oldu. İsrail'e gittiğin zaman, 'Ben buraya ABD Dışişleri Bakanı olmanın yanında bir Yahudi olarak geldim' dersen bunun da bir karşılığı olur" ifadesini kullandı.

Erdoğan'dan Blinken'ın Ankara ziyaretiyle ilgili açıklama: 'İsrail'e bir Yahudi olarak geldim' dersen bunun karşılığı olur
Blinken'ı Ankara'ya inişinde apronda hiçbir üst düzey yetkili karşılamamıştı.

UÇAKTA GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi için gittiği Taşkent'te önemli temaslara bulundu. Erdoğan, Özbekistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Erdoğan'dan Blinken'ın Ankara ziyaretiyle ilgili açıklama: 'İsrail'e bir Yahudi olarak geldim' dersen bunun karşılığı olur
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Blinken'ın sarılma isteğini geri çevirmişti.

"BLINKEN YAPTIĞIMIZ TEKLİFE OLUMLU YAKLAŞTIĞINI SÖYLEDİ"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın ziyaretiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüşmeler esnasında, tabii kendisine bazı tekliflerimiz Dışişleri Bakanımız tarafından yapıldı. O da neydi? Örneğin şu anda günde 20-30 tır geçiyor. Tabii insani bir yardım değil. Bunun yükseltilmesi,en az 500 tıra bunun çıkarılması gerekir teklifi yapıldı. Onun da buna olumlu yaklaştığı Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan tarafından bana nakledildi." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan Blinken'ın Ankara ziyaretiyle ilgili açıklama: 'İsrail'e bir Yahudi olarak geldim' dersen bunun karşılığı olur

"ABD'Lİ BAKANIN EN BÜYÜK HATASI EN BAŞTA OLDU"

Ayrıca gazetecilerin Blinken'e uygulanan karşılama ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kendisine yaklaşımıyla ilgili sorusuna cevap veren Başkan Erdoğan, "Dışişleri Bakanlığımız diplomasinin gereklerini ve protokol kurallarını gayet iyi bilir ve uygular... ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in en büyük hatası en başta oldu. İsrail'e gittiğin zaman, "Ben buraya ABD Dışişleri Bakanı olmanın yanında bir Yahudi olarak geldim." dersen bunun da bir karşılığı olur." dedi.

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Son Dakika Politika Erdoğan'dan olaylı ziyaretle ilgili ilk yorum: Blinken 'İsrail'e bir Yahudi olarak geldim' derse bunun karşılığı olur - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'dan olaylı ziyaretle ilgili ilk yorum: Blinken 'İsrail'e bir Yahudi olarak geldim' derse bunun karşılığı olur - Son Dakika
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