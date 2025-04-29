Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili iddiaya Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili iddiaya Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama

Erdoğan\'ın diplomasıyla ilgili iddiaya Dezenformasyonla Mücadele Merkezi\'nden yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diplomasının olmadığı Yargıtay tarafından onandı" iddiasını yalandı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diploması ile ilgili Yargıtay'da görülen bir dava olmadığı belirtildi.

29.04.2025 20:21
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diplomasının olmadığının Yargıtay tarafından onandığı iddiası ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada dolaşan iddiaların ardından İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

ERDOĞAN'IN DİPLOMASIYLA İLGİLİ İDDİAYA YALANLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiayı net bir dille yalanlarken, Yargıtay'da konuya ilişkin yürütülen bir dava olmadığını vurguladı. Açıklamada, Yargıtay'ın verdiği bozma kararının başka bir şahısla ilgili olduğu belirtildi.

"YARGITAY'IN VERDİĞİ BOZMA KARARI BAŞKA BİR ŞAHISLA İLGİLİ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diplomasının olmadığı Yargıtay tarafından onandı" iddiası doğru değildir. Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin verdiği bozma kararı, E.P. isimli şahıs hakkında yürütülen muhakemeyle ilgilidir.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DİPLOMASIYLA İLGİLİ YARGITAY'DA BİR DAVA YOK"

Yargıtay'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması ile ilgili görülen bir dava bulunmamaktadır. Marmara Üniversitesi, 25 Mart 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın lisans eğitimi ve okulda kayıt altında tutulan belgelerle ilgili detaylı açıklama yapmıştır. Açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızın üniversite sınavına giriş puanı, kayıt bilgileri, 1984 yılında aldığı geçici mezuniyet belgesi, aynı bölümde mezun olanların bulunduğu kütükteki resmi kaydı ve 1991 yılında talebi üzerine şahsına verilen diploma ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.

Benzer iddialar daha önce de Merkezimizce yalanlanmıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili iddiaya Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama
Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili iddiaya Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili iddiaya Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Ponçik Pamuk:
    Diplomasının olduğuna inanmıyorum 291 85 Yanıtla
  • Tuna Han:
    yargılanacaksiniz 236 61 Yanıtla
  • 78908900:
    CHP milletvekili Aydın Ayaydın :Erdoğan'ın diploması vardır derslerine girdim dört yıl eğitim verdim ...Askeri yesayetin olduğu dönemde yedek subay olarak vatani görevini yapmıştır ,diploması olmayan biri yefek subay olarak nasıl görev yapsın ? Geçin bu eskimiş söylemleri . 98 181 Yanıtla
    Sabri Çakar:
    Aydın Ayaydın 73 yaşında Tayyip Erdoğan 71 yaşında peki bu denkleme göre aydın Ayaydın nasıl dersine girip der veriyor aralarında 2 yaş fark var bu mantıkla bende öğrenci iken sınıfta gördüm yerine hocalık yaptım neden dedi cevap verebilecekmisin acaba ama yaparsa AKP mi yapar dememiz lazım matematik lazım bazen işte hayatın gerçeği matematik 39 4
    Sabri Çakar:
    Diploma vardır yoktur umrum değil ama sana şunu soracağım bir üniversitede hoca olmak için kaç sene okumak gerekir ve Aydın Ayaydın kaç yaşında aralarında ki yaş farkı nedir bunu yazarsan zaten olayın aslı ortaya çıkar sana göre aradaki yaş yeterli mi biraz matametik 33 2
  • yobaz deşen:
    yok zaten 205 57 Yanıtla
  • Sedat Genç:
    İmamoğlu zubuklerinin inanmaması çok normal. Herkesi kendileri gibi bilirler.. 54 179 Yanıtla
  • selami inel:
    olmayan şeyin yargısı olmaz tabi 171 41 Yanıtla
  • mert çelik:
    unuversıte arkadaslarıyla toplansaydı herkes gorseydı en ıyı cozum 152 23 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    Ya varsa eğer yada okumuşsa hiçmi sınıf arkadaşı yok hiçmi hocası yok bunda kurguda kuramaz çünkü kim çıkıp yalan atıp benim sınıf arkadaşım derse yalanı çıkar ortaya 128 24 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    Devletin ordusunda karşıt görüşün iktidar olduğu bir zamanda asteğmen olarak askerliğini yapan birinin diploma zevzekleriyle uğraşması zaman kaybıdır 39 83 Yanıtla
  • 199715:
    Olmayan şeyle ilgili zaten dava olmaz ki...Şakırt diye çıkarırsın, catbon 14 testi ysptırırsın. Üniversitd arkadsşlatını toplarsın. Dimi ama. 86 17 Yanıtla
    8886612:
    ne çok biliyorsunuz yaaa carbon 14 testi muhabbetin birinde geçti nerde kullansam aaaa tam zamanı burda kullanayım mı dedin komedisiniz yaaa karbon 14 testine gerek var mı zaten diploma varsa ortada veriliş tarihi vs si kayıtlarda mevcuttur ne gerek var carbon 14 testine tarihi eser mi bu 3 12
  • k K:
    Yargıtayda anayasa da hakimlerde savcılar'da hepsi Tayyip'in emrinde onun İstediklerini yapmak mecburiyetindeler yoksa musluğun suyunu keser.Tayyip'in diplomasının olmaıgı iktidarda düştüğü zaman bağımsız yargılama görevleri tarafında araştırılıp bulunacaktır Muhakkak.Benim 38 tane üniversite arkadaşım var halen görüştüğüm 58 yaşındayım. Recep Tayyip Erdoğan'ın bir tane üniversite arkadaşı yok. Bu diplomas'ın olmadığını kanıtı değil midir? 67 15 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    bilmeyen yok zaten 72 7 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Diploması olsa ne olur olmasa ne olur ben ekonomistim bunlar anlamaz ben anlarım verin bana yetkiyi görün etkiyi deyip ülkenin ekonomisinin içine edip sonra da faturayı millete kesen biri. Kendine asla rakip istemeyen rakip olarak çıkan olursa da elindeki yargı sopasıyla içeri tıktııran demokrasinin de içine eden dünün mağduru bugünün zalimi. Seçildiği günden beri tek bir oyumu dahi vermedim vermemde. Onun gibi hak yemem evet başlarda iyiydi ama sonradan ne olduysa gözleri açıldı milletin derdini unutup zevki aleme daldılar. Millet kendini unutanı unutmasını da çok iyi bilir zamanı gelince. 64 6 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ne yargitayi ya.ne danistayi ne sayistayi ne aym si ya... bir tek belki o da yuksek secim kurulu var ki o da diger partilerin gozlemcileri islak imzalar vs kisacasi takibi var diye vsvsvs tutmus yargitay doyor danistay doyor sayistay diyor .. 20 30 yil gecmis oralarda olanlar " bizden" olmayacak mi.. nerede yasiyoruz.. biraz gercekcilik.. 55 8 Yanıtla
  • Gkbay Fıgen:
    temizlik görevlisi hademe.. ne üniversitesi 42 13 Yanıtla
  • 151845:
    son dakika haber seni takib ediyoruz fakat cumhurumuzun başkanımızın büyük komıtanımızın hakkındaki haberleri erdoğoan diye basitleştirmelerinizi şiddetle kınıyoruz 6 35 Yanıtla
  • Özkan S:
    Tabi konu erdoğan olunca basına sızan hangi haber doğru ki hepsi yanlış. Tövbe haşa adam allah demi, herşeyi orjinal herşeyi doğru:)) atanan yalamalar sizi 35 4 Yanıtla
  • 1616:
    kimse inanmiyor 31 4 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    numarali trollerinize yok chpli soyle demis diye yorum yaptirmissiniz da oyle bir sey diyen yok? 27 6 Yanıtla
  • osman şahin:
    MADEM VAR DİPLOMASINI GÖSTERİN GÖRELİM 28 3 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Çantanın içinde jammer olduğuna inanan davarlara diploma ile alakalı münazaraya girmeye gerek yok. 7 23 Yanıtla
  • Sk 06:
    Allah'tan üniversite arkadaşlarını bir yere atamadı::::)) 23 2 Yanıtla
  • EST WEST:
    yardıtay kapatılsın 13 1 Yanıtla
  • ERŞAN KUNERİ:
    şu herifi nerde görsem midem bulanıyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili iddiaya Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama - Son Dakika
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