Erdoğan\'ın diplomasıyla ilgili iddiaya Dezenformasyonla Mücadele Merkezi\'nden yalanlama

ferudun ozmen:

Diploması olsa ne olur olmasa ne olur ben ekonomistim bunlar anlamaz ben anlarım verin bana yetkiyi görün etkiyi deyip ülkenin ekonomisinin içine edip sonra da faturayı millete kesen biri. Kendine asla rakip istemeyen rakip olarak çıkan olursa da elindeki yargı sopasıyla içeri tıktııran demokrasinin de içine eden dünün mağduru bugünün zalimi. Seçildiği günden beri tek bir oyumu dahi vermedim vermemde. Onun gibi hak yemem evet başlarda iyiydi ama sonradan ne olduysa gözleri açıldı milletin derdini unutup zevki aleme daldılar. Millet kendini unutanı unutmasını da çok iyi bilir zamanı gelince.