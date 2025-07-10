Erdoğan'ın tarihi konuşması öncesi AK Parti'de hareketlilik: Son 2 - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'ın tarihi konuşması öncesi AK Parti'de hareketlilik: Son 2

Erdoğan\'ın tarihi konuşması öncesi AK Parti\'de hareketlilik: Son 2
10.07.2025 11:23
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi sabah yapacağı tarihi konuşma öncesi AK Parti'de hareketlilik yaşanıyor. Kızılcahamam'da kampa girecek AK Parti'nin hesabından "Son 2" paylaşımı yapıldı. Merak uyandıran paylaşımda Erdoğan'ın konuşma yapacağı salonun hazırlandığı görüldü.

Terörsüz Türkiye ve terör örgütü PKK'nın feshine ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacağını belirtti.

AK PARTİ KIZILCAHAMAM'DA TOPLANIYOR

AK Parti, 11-12-13 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Kızılcahamam'da istişare kampına girecek. Bakanlar, milletvekilleri ve parti yönetiminin katılacağı kampta Terörsüz Türkiye olarak tanımlanan yeni süreç, yeni anayasa çalışmaları ve yerel yönetimlere yönelik yeni düzenlemelerin ele alınması bekleniyor.

"TARİHİ KONUŞMA"

Kızılcahamam'da partisinin kampı olduğunu hatırlatan Çelik, "Yine cumartesi günü biliyorsunuz biz cumadan kampa giriyoruz. Cumartesi ve pazar kampımız var. Cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşma yapacak. Bütün vatandaşlarımızı cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı o konuşmayı dinlemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın tarihi konuşması öncesi AK Parti'de hareketlilik: Son 2

'SON 2' NOTU

Çelik'in açıklamalarının ardından AK Parti'nin resmi sosyal medya hesaplarından dün akşam dikkat çeken bir video paylaşıldı. 11 saniyelik görüntülerde, Erdoğan'ın konuşma yapacağı salonda hazırlık yapıldığı anlar yer aldı. Videoya 'SON 2' notu düşüldü.

Erdoğan'ın tarihi konuşması öncesi AK Parti'de hareketlilik: Son 2

ERDOĞAN: PRANGAYI SÖKÜP ATIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasına "Bu cennet vatanın, bu şanlı bayrağın bize kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olduğunu hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. İnşallah önce Terörsüz Türkiye ardından Terörsüz Bölge hedefimize ulaşarak şehitlerimizin ruhlarını şad edecek, onların fedakarlıklarının boşa gitmediğini dost düşman herkese göstereceğiz. Daha önce de pek çok kez ifade ettim. Terörsüz Türkiye çalışmalarının hiçbir yerinde şehitlerimizin hatırasına gölge düşürecek, onların ruhunu incitecek bir adım yoktur ve olamaz. Şehitlerimizin uğruna can verdiği değerlerin rehberliğinde, Türkiye'yi inşallah yarım asırlık bir musibetten kurtarıyor, ülkemizin ayağına vurulmuş bu kanlı prangayı tamamen söküp atıyoruz. Şehitlerimizin fedakarlıklarıyla yazılan kardeşlik destanımızı çok daha güçlü, çok daha muhkem bir şekilde geleceğe taşıyoruz." demişti.

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Son Dakika Politika Erdoğan'ın tarihi konuşması öncesi AK Parti'de hareketlilik: Son 2 - Son Dakika

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