Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un fethi karanlığın aydınlığa dönüşümüdür

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısı ile Haliç'te düzenlenen törene katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'un fethi sadece bir büyük zafer, sadece çağ açıp çağ kapayan bir olay değil; dünyanın gözbebeği bir şehirde karanlığın aydınlığa tebdilidir" dedi. İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "573 yıllık öfkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Bunların gerek içeride gerekse dışarıda, buldukları her fırsatta bu hazımsızlıklarını, bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz. Her kim "Zulüm 1453'te başladı" diyorsa maskesini indirin; altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır. Her kim "İstanbul'un statüsü değişsin" diyorsa bunlar Topkapı'da okunan Kur'an'ı, Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Haliç'te düzenlenen İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü törenine katıldı. Törendeki konuşmasına katılımcıları ve tüm Türkiye'yi selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fethin yıl dönümü ile Kurban Bayramı'nın bir arada kutlanmasının oluşturduğu manevi iklime dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 86 milyon vatandaşın yanı sıra dünyanın 150'den fazla ülkesinde hayat mücadelesi veren tüm kardeşlerine selam göndererek, "Bugün hem sizlerle bayramlaşalım hem de İstanbul'un fethinin 573. sene-i devriyesini coşkuyla kutlayalım istedik. Fethin 573. yıl dönümünde İstanbul daha bir güzel; bu mübarek bayram gününde sizler daha bir güzelsiniz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bayramın sizler için, tüm İstanbul ve Türkiye için, İslam dünyası ve insanlık için mübarek olmasını; kardeşliğe, barışa, huzura vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kestiğiniz kurbanların Hak Teala katında makbul olmasını diliyorum. Bayram, şüphesiz en çok da çocuklar için bayramdır. Bayram; cennet yüzlü çocukların yüzlerinde tebessüm çiçekleri açınca bayram olur, asıl böyle anlamını bulur. Türkiye'nin tüm çocuklarının, dünyanın tüm çocuklarının bayramını bugün özellikle tebrik ediyor; her birini sevgiyle kucaklıyor, minik yanaklarından öpüyor, her günlerinin bayram havasında geçmesini temenni ediyorum. Bayramlar; insanımızın dostluk, kardeşlik, milli ve manevi değerlerini en canlı biçimde yaşadığı müstesna zamanlardır. Bayramlar; yardımlaşma ve paylaşma duygularımızı yüceltmenin yanı sıra birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdiğimiz özel günlerdir. Milletçe bayram günlerinde bu hissiyatı, bu ruhu, bu inancı çok daha diri biçimde idrak ve ihya ediyoruz. Garip gurebanın kapısını çalıyor, öksüzün yetimin başını okşuyor, en yakınımızdan başlayarak ihtiyaç sahiplerinin derdiyle dertleniyoruz. Bayramlar millet olarak bizi birbirimize yakınlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizle de aramızda yeni muhabbet köprülerinin kurulmasını sağlıyor. Bayramlar, tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp ümmet olma şuurumuzun daha da perçinlenmesine vesile oluyor" dedi.

"Rabbim bizleri kendi yolundan ayırmasın"

Gönülden yapılan duaların geri çevrilmediği bu mübarek günde Fatih Sultan Mehmet Han'ın şu duasına bizler de yürekten amin diyoruz: "Zülfünün zincirine bend eyledi şahım beni. Kulluğundan kalmasın azad Allah'ım beni." Evet, Rabbim bizleri kendi yolundan, Peygamber'inin yolundan, Peygamber'inin müjdesine nail olan Sultan Fatih'in yolundan ayırmasın. Rabbim Nusret'ini, hamiyetini, merhametini milletimizden eksik etmesin. Rabbim bu mübarek günler hatırına bütün mazlum ve yaralı coğrafyaları hasretini çektiğimiz huzur ortamına kavuştursun" diye konuştu.

İstanbul'un fethinin 573. yılına kavuşmanın heyecanı içinde olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda karşımda İstanbul var. Çok değerli İstanbullular; bugün bir taraftan Kurban Bayramı'nın sevincini yaşarken, diğer taraftan İstanbul'un fethinin 573. yılına kavuşmanın heyecanı içindeyiz. Bu anlamlı günde, tam 573 sene önce İstanbul'un fethine katılan, bu şehrin surlarında şehit olan, gazi olan her büyüğümüzü rahmetle anıyorum. Henüz 21 yaşındayken İstanbul'un fethini gerçekleştiren o şanlı komutanı aynı şekilde kemal-i edeple yad ediyorum. Yine burada; bin yıldır semalarımızdan ezan-ı Muhammediler eksilmesin, bayrağımız gökyüzünde nazlı nazlı dalgalansın, mabetlerimizin üzerine namahrem eli değmesin, her metrekaresinde bir şehidin yattığı bu aziz topraklar kirletilmesin diye fedai can eyleyen tüm kahramanlara Rabbimden rahmet diliyorum. Her metrekaresinde bir şehidin yattığı bu aziz topraklar kirletilmesin diye fedai can eyleyen tüm kahramanlara Rabbimden rahmet diliyorum. İstanbul'un fethinin 573. yılı kutlu olsun, mübarek olsun" şeklinde konuştu.

"İstanbul'un fethi bir şehrin hayat bulmasıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'un fethi sadece bir büyük zafer, sadece çağ açıp çağ kapayan bir olay değil; dünyanın gözbebeği bir şehirde karanlığın aydınlığa tebdilidir. İstanbul'un fethi, can ve mal güvenliğinin olmadığı bir şehirde yüzyıllarca sürecek bir huzur ve güvenlik ortamının tesis edilmesidir. İstanbul'un fethi; her kökene, her inanca, her görüşe o güne kadar gösterilmeyen hoşgörünün gösterilmesi, verilmeyen değerin verilmesidir. İstanbul'un fethi; coğrafya için fitne üreten bir ocağın söndürülmesi yerine, kıyamete kadar sönmeyecek hak ve hakkaniyet ocağının yakılmasıdır. İstanbul'un fethi; Ayasofya dahil mabetleri soyulan, tahrip edilen, semtleri bataklığa dönüşen bir şehrin imarıdır, ihyasıdır, hayat bulmasıdır. Bu hakikati büyük tarihçi rahmetli Halil İnalcık bakınız nasıl anlatıyor; O, 1451'de tahta oturduğu andan itibaren fethi başarmak için gece gündüz çalışıp her türlü diplomatik, askeri, teknolojik ve idari önlemi düşünmüş ve almış; 20 Nisan deniz bozgunu fethi tehlikeye düşürdüğü anda azim ve kararında sarsılmamıştır. İstanbul'un fethi ve 500 yıllık imparatorluk yalnızca genç Türk hükümdarının eseridir, bu tarihi bir gerçektir. Harap bir şehir olarak aldığı Konstantiniyye'yi Fatih, vakıflara dayanan külliye imaretleriyle muhteşem bir Türk İslam şehri olarak yeniden inşa etmiştir. Ne diyordu? "Letuftahanne'l Kostantiniyyete feleni'me'l emiru emiruha veleni'me'l ceyşu zalike'l ceyş." "İstanbul muhakkak fetholunacaktır; onu fetheden komutan ne güzel komutan, onun askeri ne güzel askerdir. İstanbul'un fethi; iki dünyanın, iki kıtanın birleştiği bu şehre 573 yıldır batmayan bir güneşin doğması, bir baharın gelmesidir. İstanbul'un fethi; yeryüzünde fitneyi ortadan kaldırmayı hayatının amacı haline getiren, bunun için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan 21 yaşındaki gencin dünya tarihinde örneği görülmeyen bir barış ve kardeşlik iklimini mayalamasıdır. İstanbul'un fethi, bu topraklarda Malazgirt'le başlayan fetihler silsilemizin en parlak halkasıdır" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte İstanbul'un fethi, devamında fetihler doğuran gaza medeniyetimizin en büyük kapılarından, en büyük kaynaklarından biridir. İstanbul'un fethi milletimizin mefkuresi, ülküsü, Kızıl Elması uğruna neleri başarabileceğinin numunesidir. Karadan yürütülerek Haliç'ten denize indirilen kadırgalar; Sultan Fatih'in azminin, iradesinin, fetih mübinine olan inancının yansımasıdır. Aynı zamanda İstanbul'un fethi; her delikanlımızın ruhunda bir Fatih idealinin, bir Ulubatlı Hasan fedakarlığının, bir Akşemseddin bilgeliğinin yaşadığını gösteren en güzel örnektir. Nasıl göl yerinde su eksik olmazsa, bu milletin gönlünde de fetih mefkuresi, fetih şuuru, fetih özlemi hiçbir zaman eksik olmaz"

"Zulüm 1453'te başladı diyenlerin maskesinin altında karanlık yüzler var"

İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu topraklar 1071'den bu yana bizim vatanımız, İstanbul ise 1453'ten bu yana Türk İstanbul olarak milletimizin gözbebeği, iftihar tablosudur. Ama biliyoruz ki bunu halen kabullenemeyenler var. İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızlar var. 573 yıllık öfkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Bunların gerek içeride gerekse dışarıda, buldukları her fırsatta bu hazımsızlıklarını, bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz. Her kim "Zulüm 1453'te başladı" diyorsa maskesini indirin; altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır. Her kim "İstanbul'un statüsü değişsin" diyorsa bunlar Topkapı'da okunan Kur'an'ı, Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir. Her kim İstanbul'da inşa ettiğimiz yüksek medeniyeti görmezden gelerek "Göçebe barbarlar Anadolu'daki medeniyeti tahrip etti" diyorsa pelerinini kaldırın; göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız. Her kim bu şehrin, Yahya Kemal'in "Türk İstanbul" dediği kurucu kimliğiyle bir sorun yaşıyorsa, arka planına baktığınızda aslında fetihle ve Fatih'le hesaplaşma içinde olduğunu görürsünüz. Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün de yarın da fırsat vermeyeceğiz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emaneti olan bu aziz şehre gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz. 86 yıllık hicranın ardından nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak, kutlu fetihten ilham alarak yeni zaferlere de imza atacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un geleceğini karartmak isteyenlere meydanı bırakmayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'un fethi bizlere şunu öğretmiş, şunu hatırlatmıştır; Eğer gerçekten inanır, çalışır, zorluklar karşısında sebat edersek milletçe başaramayacağımız iş, ulaşamayacağımız hedef yoktur. Yeter ki Sultan Fatih gibi "Ya İstanbul beni alacak ya da ben İstanbul'u alacağım" diyerek kararlılığımızı gösterelim. Yeter ki zafere inanalım, gücümüzün idrakinde olalım. Gerisi Allah'ın izniyle sadece bir zamanlama ve planlama meselesidir. Bunun için hep birlikte çalışacak, saflarımızı daha da sıklaştıracak ve İstanbul'un geleceğini karartmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız" dedi.

"Rabbim daha nice fetihlere bizleri eriştirsin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu bir defa her bir yol ve dava arkadaşımın çok iyi bilmesini isterim: Dünyamız ve bölgemiz gerek siyasi gerek ekonomik gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşıyor. Coğrafyamızda sınırlar yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor. Gazze'den Sudan'a, Yemen'den Lübnan'a yönümüzü nereye çevirirsek çevirelim, aynı kirli oyunun farklı sahnelerine tanık oluyoruz. Rabbim daha nice fetihlere bizleri eriştirsin. Bunun için de Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini daim eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız; hep birlikte Türkiye'nin yarınlarına yürüyeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL