Erdoğan, Kahramanmaraş saldırısında şehit olan öğrencilerin ailelerini kabul etti - Son Dakika
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Erdoğan, Kahramanmaraş saldırısında şehit olan öğrencilerin ailelerini kabul etti

Erdoğan, Kahramanmaraş saldırısında şehit olan öğrencilerin ailelerini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yer aldı.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan, Kahramanmaraş saldırısında şehit olan öğrencilerin ailelerini kabul etti - Son Dakika

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