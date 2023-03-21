Erdoğan'la görüşen Şimşek, suskunluğunu bozdu: Yurt dışındaki işlerim nedeniyle aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum - Son Dakika
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Erdoğan'la görüşen Şimşek, suskunluğunu bozdu: Yurt dışındaki işlerim nedeniyle aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum

21.03.2023 16:48

AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birebir görüşen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kendi alanına giren her konuda destek vermeye hazır olduğunu ifade eden Şimşek, "Yurt dışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Son dönemlerde ekonominin başına geçeceği söylenen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdi. 1 saat 15 dakika süren görüşme sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.

ÇELİK: AKTİF SİYASETİ DÜŞÜNMÜYOR

Çelik, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Mehmet Bey'in gelmesi olağanüstü bir gündem değil. Kendisi değerli bir arkadaşımız. Sık görüştüğümüz değerli bir kardeşimiz. Normal bir gündem. Aday olacak mı diye merak ediyorsunuz. Siyasetten ayrıldıktan sonra pek çok işle meşgul. İş dünyasında da yürüttüğü işler var. Mehmet Bey aktif siyaseti düşünmüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın beyan ettiği her konuda hazır olduğu, her türlü katkıyı vereceğini bir kere daha ifade etti." dedi.

ŞİMŞEK: HER KONUDA İSTENEN KATKIYI VERMEYE HAZIRIM

Mehmet Şimşek ise görüşme sonrası sosyal medyadan paylaşım yaptı. Şimşek açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde Ak Parti Genel Merkezi'nde son derecede samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri çok teşekkür ederim. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurtdışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika Erdoğan'la görüşen Şimşek, suskunluğunu bozdu: Yurt dışındaki işlerim nedeniyle aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum - Son Dakika


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